Inmigrante EMBISTIÓ vehículos del ICE en un Walmart en el norte de San Antonio y ahora enfrenta las consecuencias: fue hallado culpable

Un caso que generó atención en Estados Unidos involucra a un inmigrante que embistió unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a un Walmart en el norte de San Antonio. Tras un juicio federal acelerado, el acusado fue declarado culpable por daños a la propiedad pública, mientras fue absuelto de un cargo más grave de agresión. El veredicto se produjo en medio de una creciente vigilancia migratoria en la frontera y el refuerzo de medidas de seguridad impulsadas por autoridades como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Inmigrante es declarado culpable tras embestir vehículos del ICE frente a un Walmart en el norte de San Antonio

El joven Robyn Argote-Brooks, de 25 años, fue hallado culpable de daños a la propiedad pública tras impactar vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estacionados frente a un Walmart en San Antonio. Según el fallo, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, aunque fue absuelto del cargo de agresión con violencia contra un agente federal, que implicaba una posible condena de hasta 20 años.

De acuerdo con KSAT 12, el juicio se desarrolló durante la semana y el jurado deliberó por menos de tres horas antes de emitir el veredicto. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Fred Biery ordenó que el acusado permanezca bajo custodia debido al caso y a una posible orden de detención migratoria.

Robyn Argote-Brooks podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel.

¿Qué dijo el tribunal y cuál fue la versión del acusado en el caso de San Antonio?

Durante el proceso judicial en San Antonio, la fiscalía presentó pruebas, entre ellas un video del incidente, en el que se observa el momento en que los vehículos del ICE fueron impactados. Agentes federales declararon que intentaron acercarse al acusado tras detectar irregularidades en su estatus migratorio, ya que su libertad condicional habría sido revocada previamente.

El acusado, quien declaró con apoyo de un intérprete, sostuvo que nunca entendió lo que ocurría en el estacionamiento del Walmart. "Le dije: ‘No hablo inglés y no entendí’", afirmó ante el jurado, según lo citado por KSAT 12. También agregó que se sintió intimidado al ver a personas acercándose a su vehículo: "Me asusté porque vi a alguien con mascarilla que se acercaba pidiendo las llaves y no se identificó", relató durante el juicio.

La fiscalía, por su parte, argumentó que el conductor habría dado marcha atrás y luego avanzado contra dos vehículos del ICE, lo que causó lesiones a un agente que permaneció varios días fuera de servicio. El proceso ahora avanza hacia la audiencia de sentencia, programada para el 1 de septiembre.