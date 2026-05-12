Universitario anunció a argentino de Newell's como su nuevo fichaje: "Refuerzo de jerarquía"

Universitario de Deportes anunció hace poco a Héctor Cúper como su nuevo director técnico para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, ahora los hinchas recibieron una nueva sorpresa por parte de la institución deportiva, aunque en una disciplina diferente, ya que anunció la incorporación de Agustín López, procedente de Newell’s Old Boys de Argentina. Te contamos los detalles.

Resulta que los merengues vienen reforzándose de cara a la nueva temporada de la Liga de Futsal Pro 2026, que comenzará dentro de pocos meses. En esa línea, y con el objetivo de levantar un nuevo trofeo nacional, el elenco crema anunció mediante sus redes sociales la incorporación del deportista extranjero, lo que generó diversos comentarios entre los aficionados.

“Refuerzo de jerarquía. Agustín López, ala diestro argentino de 26 años, se suma a nuestras filas para esta temporada. Formado en Newell’s Old Boys, llega a la crema luego de consagrarse campeón nacional con Club Pinocho”, precisó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de ‘X’, anunciando así a esta nueva incorporación para la campaña entrante del futsal peruano.

Universitario anunció a su nuevo fichaje.

Recordemos que la temporada pasada de la Liga Futsal Pro los cremas pudieron ser campeones. Universitario llegó hasta la gran final, pero perdió 4-1 ante Panta Walon en el Callao, brindándole la novena estrella al que hasta el momento es el club más importante del Perú, ya que tiene más trofeos que cualquier otro elenco nacional.

¿Cuántos títulos tiene Universitario en la Liga Futsal Pro?

Universitario de Deportes tiene un total de tres títulos de la Liga de Futsal Pro, que obtuvo en 2005, 2019 y 2024. Asimismo, cuenta con cuatro subcampeonatos conseguidos en 2006, 2022, 2023 y 2025. Es, junto con Primero de Mayo, el segundo club más laureado del país en la historia de esta disciplina.