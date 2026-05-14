Cantoro destacó a campeón con Cristal y lo propuso como refuerzo para Universitario: "Juega bien"

Universitario de Deportes quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026 y la directiva ya empezó a poner su atención en el mercado de pases para el Clausura, donde tendrá su última opción de pelear por el título de la Liga 1. En ese contexto, Mauro Cantoro sorprendió al proponer a un campeón con Sporting Cristal como posible refuerzo para los cremas.

Mauro Cantoro propuso a campeón con Sporting Cristal como refuerzo para Universitario

Se trata de Beto Da Silva, exatacante de Sporting Cristal, que atraviesa un gran momento en esta temporada de la Liga 1. Por ello, durante el programa 'Desmarcados', analizaron la actualidad del delantero y Mauro Cantoro no dudó en elogiarlo.

Según indicó el referente crema, Beto Da Silva es un jugador que siempre le agradó por su estilo y talento, aunque lamentó que no pudiera sostener su mejor rendimiento en su etapa más joven. Pese a ello, destacó su talento y lo propuso como un posible fichaje de Universitario.

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"Siempre me gustó Beto Da Silva. Creo que es un jugador que hoy podría jugar en la ‘U’. Me gusta mucho y desde que no estaba tan bien. Después, uno no sabe lo que pasa en la cabeza de uno y no sabe porqué no pudo tener este nivel más tiempo. Me gustaría verlo ahí; es un futbolista que juega bien”, señaló el retirado delantero crema.

Recordemos que el popular ‘Betoto’ inició su carrera deportiva en las filas de Sporting Cristal, donde llegó a maravillar a los hinchas por su desequilibrio y consiguió el título de la Liga 1 en 2014.

Números de Beto Da Silva en este 2026

Beto Da Silva atraviesa un gran nivel en las filas de Deportivo Garcilaso esta temporada, en la que se ha consagrado como la máxima figura del equipo cusqueño. El atacante nacional suma cinco goles y tres asistencias en 14 partidos jugados, un rendimiento que ha despertado la atención de diversos clubes.