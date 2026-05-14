- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa de la Liga
- River vs Gimnasia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
Cantoro destacó a campeón con Cristal y lo propuso como refuerzo para Universitario: "Juega bien"
Mauro Cantoro elogió a delantero campeón con Sporting Cristal y que destaca en la Liga 1, al punto de señalarlo como una posible refuerzo para Universitario de cara al Torneo Clausura.
Universitario de Deportes quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026 y la directiva ya empezó a poner su atención en el mercado de pases para el Clausura, donde tendrá su última opción de pelear por el título de la Liga 1. En ese contexto, Mauro Cantoro sorprendió al proponer a un campeón con Sporting Cristal como posible refuerzo para los cremas.
PUEDES VER: Llegó a Universitario, no jugó mucho e interesa a Alianza Lima para el Clausura: "Contar con él"
Mauro Cantoro propuso a campeón con Sporting Cristal como refuerzo para Universitario
Se trata de Beto Da Silva, exatacante de Sporting Cristal, que atraviesa un gran momento en esta temporada de la Liga 1. Por ello, durante el programa 'Desmarcados', analizaron la actualidad del delantero y Mauro Cantoro no dudó en elogiarlo.
Según indicó el referente crema, Beto Da Silva es un jugador que siempre le agradó por su estilo y talento, aunque lamentó que no pudiera sostener su mejor rendimiento en su etapa más joven. Pese a ello, destacó su talento y lo propuso como un posible fichaje de Universitario.
Video: Denganche
"Siempre me gustó Beto Da Silva. Creo que es un jugador que hoy podría jugar en la ‘U’. Me gusta mucho y desde que no estaba tan bien. Después, uno no sabe lo que pasa en la cabeza de uno y no sabe porqué no pudo tener este nivel más tiempo. Me gustaría verlo ahí; es un futbolista que juega bien”, señaló el retirado delantero crema.
Recordemos que el popular ‘Betoto’ inició su carrera deportiva en las filas de Sporting Cristal, donde llegó a maravillar a los hinchas por su desequilibrio y consiguió el título de la Liga 1 en 2014.
Números de Beto Da Silva en este 2026
Beto Da Silva atraviesa un gran nivel en las filas de Deportivo Garcilaso esta temporada, en la que se ha consagrado como la máxima figura del equipo cusqueño. El atacante nacional suma cinco goles y tres asistencias en 14 partidos jugados, un rendimiento que ha despertado la atención de diversos clubes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90