¡Toma tus precauciones, vecino! Sedapal anuncia corte de agua en distritos de Lima para el lunes 30 de marzo
Sedapal anunció las zonas de estos tres distritos que no contarán con el suministro de agua potable por varias horas. Conoce si te verás afectado y toma precauciones.
Lima Metropolitana es una ciudad levantada en medio del desierto y tiene muchas problemáticas que afrontar: una de ellas es el suministro de agua potable, la cual está a manos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y que recientemente ha informado sobre nuevos cortes del suministro del líquido elemento en algunos distritos de la capital.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado
Sedapal: en qué distritos se cortará el servicio de agua potable
En ese sentido, la empresa pública ha dado a conocer en sus canales de difusión oficiales las zonas en los distritos de Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres que no contarán con servicio de agua potable para este lunes 30 de marzo de 2026 por un tiempo determinado.
Ate
Sector 178
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III etapa, Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja, Asoc. Casa Grande de Gloria Baja, Soc. California de Gloria Baja, Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II, Asoc. Las Gardenias de San Juan, Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate, Asoc. Philadelphia de Ate, Asoc.Santa Rosa de Ate Santa Clara, San Juan. Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III y IV etapa, Asoc. Las Viñas de San Juan, Asoc. Pacayal de San Juan, Asoc. Residencial Primavera, Asoc. Las Casuarinas. C.P. San Juan.
Ate sector 178.
Sector 173
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urb. Ceres 2° etapa, cuadrante: Asoc. Fortaleza, Asoc. Zavaleta, Urb. Sol de Vitarte sector G, Urb. Zavaleta, Urb. Alameda 2° etapa.
Ate sector 173.
Sector 405
Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: A.H. Huaycán zona J, UCV 152A - 152B - 153 - 153B.
Ater secto 405.
San Juan de Lurigancho
Sector 131
Desde las 12.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio. Asoc. A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Las Flores de Nievería Huachipa, Asoc. Nuevo Paraíso de Nievería, Asoc. Prop. de Viv. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. San Francisco sector Nievería, Asoc. Valle Encantado, Asoc. Valle Sagrado de Huachipa, Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.
SJL sector 131.
Sector 136
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urb. San Antonio de Carapongo 4° etapa, APV 1° etapa Parcela Carapongo - E Carapongo, A.H. Los Tulipanes Sector Vivienda - E Carapongo.
SJL sector 136.
Sector 138
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. San Francisco de Ñaña, APV San Francisco de Ñaña, Asociación Cerro Santo, Agrup. Laderas del Inti, C.P. Las Colinas, C.P. Colinas de Jicamarca.
SJL sector 138.
Sector 140
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. Alto Huampaní.
SJL sector 140.
Sector 405
Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.: P.J. 15 de enero, Las Rocas, A.H. Palao, Vista Alegre Ampliación.
SJL sector 405.
San Martín de Porres
Sector 255
Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.: Asoc. Vivienda Casuarinas del Norte II etapa, A.H. Laura Caller, A.H. Los Olivos, A.H. San Martín, A.H. San Martín de Porres, APV. COVTCSE, APV. Santa Elisa, Asoc. Alameda de Villa Sol, Asoc. Alameda del Naranjal, Coop. Santa Elisa, Urb. Los Naranjales, Urb. Parque El Naranjal 2° etapa, Urb. Santa Elisa I etapa, Urb. Santa Elisa II etapa - sector 84.
SMP sector 255.
- 1
Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado
- 2
Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: ver lista de ingresantes y puntajes de la prueba de HOY, 29 de marzo
- 3
CONFIRMADO: El lunes 30 de marzo es feriado no laborable, ¿para quiénes aplica y qué se celebra?
Notas Recomendadas
