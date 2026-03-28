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Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado
La comuna realiza labores de remodelación a paso acelerado para que los vecinos disfruten de sus beneficios y seguridad. Conoce aquí donde se ubican.
San Martín de Porres es uno de los distritos más populosos de Lima Norte, una comuna que en sus propias formas se abrió paso hacia la modernidad, por lo que aún mantiene diversos problemas pendientes por solucionar. Uno de estos son sus pistas y veredas, por lo que las autoridades en la actualidad realizan importantes obras para mejorarlas.
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Emape renueva avenida 12 de octubre en San Martín de Porres
En este caso, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), viene realizando la remodelación de la avenida 12 de Octubre.
La Municipalidad de Lima está haciendo la renovación de esta avenida en SMP.
En la actualidad, la empresa municipal informó que las labores en estos momentos tienen por objetivo el encofrado de sardineles, pero también la compactación del terreno. ¿Para qué servirá esto? Simple, asegurar una vía firme y ordenada.
Pero la renovación en curso no solo incluye las dos vías de tres carriles, sino también veredas y señalización, en un tramo de la misma que comprende entre la avenida Antúnez de Mayolo y la avenida Angélica Gamarra.
Las obras comprenden un tramo importante que recorre el distrito.
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