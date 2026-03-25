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Limeños celebran MEGAOBRA que conectará Lima Norte y Sur con los transportes más rápidos de la capital: beneficiará a millones

La Vía Expresa Grau facilitará una gran movilidad del tráfico limeño, al mismo tiempo que conectará esta arteria con transportes como el Metropolitano y el Metro de Lima.

Joel Dávila
Lima es una ciudad que necesitas más transportes rápidos como el Metro de LIma.
Lima es una ciudad que necesitas más transportes rápidos como el Metro de LIma. | Composición Joel Dávila/Líbero
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Lima es una ciudad que ha crecido sin control y en desorden, por lo que sus problemas en temas viales son de los más apremiantes entre los ciudadanos de la capital peruana. Por ello, se vienen realizando diversas obras para ayudar a tener una mejor movilidad, siendo la Vía Expresa Grau una arteria que aspira no solo a este fin, sino también a conectar a las personas a servicios de transporte rápido como el Metropolitano o el Metro de Lima (Línea 1).

Las obras se vienen llevando a cabo por personal especializado.

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Vía Expresa Grau: el mega proyecto vial que conectará Lima

Las obras de la Vía Expresa Grau son llevadas a cabo por la Municipalidad de Lima, institución que asegura que la misma permitirá recorrer en solo 45 minutos el trayecto desde Villa El Salvador hasta Carabayllo y viceversa gracias a esta vía de 2,8 kilómetros.

Pero no solo eso, pues también servirá de conector de las personas con la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano. Todo ello dentro de una política de gestión más eficiente sobre el flujo y circulación del transporte masivo.

Vía Expresa Grau

La Vía Expresa Grau consta de 2.8 kilómetros.

Si te preguntas el recorrido de la Vía Expresa Grau, sus 2,8 kilómetros comprenderán desde la Plaza Grau hasta el jirón Junín, el cual ya ha sido terminado, para luego continuar las obras hacia las estaciones que restan del corredor. Por ejemplo, la estación Abancay muestra un 90% de progreso, mientras que la de Andahuaylas un 95%.

Si te preguntas cómo se dará la conexión de la Vía Expresa Grau con el Metro de Lima y el Metropolitano, entonces debes saber que se va a construir una estación de transferencia, a la vez de un viaducto peatonal, las cuales comenzaron en febrero pasado. A la vez, estará acompañado con la siembra de áreas verdes, que lleva un progreso del 80% en el tramo Plaza Grau-Jirón Junín.

Vía Expresa Grau

La nueva Vía Expresa Grau conectará a los vecinos el Metro de LIma y el Metropolitano.

En cuanto a las veredas, hay un avance del 50% en la zona entre los jirones Lucanas y Junín.

Vía Expresa Grau: cuándo estará operativo

Asimismo, se confirmó la colocación de enredaderas, cubresuelos, así como la buena noticia de que en los siguientes días se aperturarán las vías principales y auxiliares.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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