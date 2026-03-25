Nueva encuesta revela CAMBIOS TOTALES: tres candidatos empatados podrían dejar fuera de segunda vuelta a uno de los PUNTEROS

Estamos en medio del Debate Presidencial en el marco de las Elecciones Generales 2026 y este miércoles 25 de marzo salió la más reciente encuesta de IPSOS, la cual ha mostrado una evolución de las preferencias de los peruanos para elegir al nuevo presidente de la República, con los dos punteros luchando por el primer lugar, pero la novedad es el empate técnico de la tercera posición, donde sus candidatos van en alza y con chances de colarse en la segunda vuelta electoral.

Elecciones 2026: esto nos dice la última encuesta

El sondeo urbano rural se realizó entre el 21 y 22 de marzo del 2026, un par de días antes de los tres días del debate presidencial. En esta ocasión, se empleó una opción distinta, pues se trató de un simulacro de votación que cuenta tanto los votos emitidos, pero también los votos válidos.

En ese sentido, Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 17,3% de votos válidos (12,3% votos emitidos) lidera la tabla con Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 17,2% (12,2%), lo que, de momento, consolida la curva de crecimiento de la candidata fujimorista y un leve estancamiento del exalcalde de Lima.

Simulacro de votación IPSOS con votos válidos.

Sin embargo, es en el tercer lugar donde se encuentran las novedades más interesantes, ya que Alfonso López Chau de Ahora Nación cuenta con 7,9% (5,6%), seguido de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 7,5% (5,4%) y Carlos Álvarez de País para Todos con 7,4% (5,2%).

El caso del exrector de la UNI ha mostrado una ligera desaceleración, mientras el exministro de Pedro Castillo es quien presenta el mejor ascenso electoral. Caso contrario a Álvarez, cuyo apoyo parece haberse estancado (desde hace varios sondeos) en el quinto lugar.

Simulacro de votación IPSOS con votos emitidos.

Elecciones 2026: cómo van los demás candidatos

Luego de estos, le sigue Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 5,4% (3,8%), César Acuña de Alianza para el Progreso con 5,2% (3,7%), Ricardo Belmont del Partido Obras con 3% (2,2%), George Fosyth de Somos Perú con 3% (2,1%), Yonhy Lescano de Cooperación Popular con 2,7% (1,9%), José Luna de Podemos Perú con 2,6% (1,8%), Ronald Atencio de la Alianza Venceremos con 2,3% (1,6%), Wolfgang Grozo de Integridad Democrática con 2,2% (1,6%) y Mario Vizcarra de Perú Primero con 1,8% (1,3%).

Otros candidatos acumulan un total de 14,5% (10,3%), mientras que el número de indecisos sigue siendo elevado, ya que el simulacro de IPSOS apunta que los que votarán en blanco son unos 23,8%, mientras que los que lo harán viciado suman el 6,1%.

Elecciones 2026: cuál es la percepción de la gente sobre los candidatos

La misma encuesta también nos habla de la percepción que tiene la población sobre los candidatos. En ese sentido, el sondeo nos habla, por ejemplo, de Keiko Fujimori, donde un 86% la considera como una “política experimentada”, seguido de César Acuña (77%) y Rafael López Aliaga (68%), pero pese a que es un actual parlamentario, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú solo tiene un 9% (recordar que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo).