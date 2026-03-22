Nueva encuesta revela lo impensado: crecieron candidatos que venían "en cola" y sorprenden a todos

Estando a, exactamente, 3 semanas de que se celebren las Elecciones Generales 2026 en el Perú, se publicó una reciente encuesta que nos muestra cómo evoluciona el voto de los peruanos, la misma que nos muestra casi inamovibles a los tres primeros con mayor preferencia de los ciudadanos, pero también nuevos nombres que podrían tener chances de colarse con miras hacia la segunda vuelta electoral.

Elecciones 2026: quiénes lideran las encuestas hacia los comicios del 12 de abril

La encuesta realizada por Datum Internacional fue realizada del 13 al 17 de marzo y la cual muestra que la lucha por el primer lugar en la intención de voto se mantiene entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, donde la lideresa de Fuerza Popular cuenta con 11.9%, mientras que el candidato por Renovación Popular dispone de un 11.7%. En los hechos, estamos hablando de un “empate técnico”.

En el tercer lugar de intención de voto se encuentra Alfondo López Chau (Ahora Nación) con 6.5%, mientras que Carlos Álvarez (País para todos) parece estancado con un 5.0%, a la vez que Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) ha experimentado un aumento de 2.5% al actual 4.6%, César Acuña (Alianza para el progreso) sigue experimentando caída ya que en esta encuesta posee un 3.6%.

Otro que viene cayendo es Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) quien de un expectante 5.1% ha perdido poco más de la mitad de intención de voto con 2.5% en la reciente encuesta. Ricardo Belmont (Obras) ha subido al 2.4%, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) sube a 2.3%, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 2.0%, George Forsyth (Somos Perú) con 1.7% y Mario Vizcarra (perú Primero) con 1.2%.

El resto de candidatos, los cuales están por debajo del 1% suman un total de 8.7%, en tanto que los peruanos que aseguran que no votarán por ninguno, blanco o viciado suman el 17.7%, mientras que quienes no saben/no opinan son el 18.1%.

Estos son los resultados que muestra la última encuesta hacia la Elecciones Generales 2026.

Elecciones 2026: los indecisos siguen siendo el grupo mayoritario

Hay que tener en cuenta que, como detalla Datum Internacional, esta reciente encuesta posee un margen de error de 2.5 puntos. La misma muestra detalles tan interesantes como preocupantes que, al mismo tiempo, son una muestra de la crisis política como el descrédito que tienen los partidos políticos entre el ciudadano de a pie.

En ese sentido, Datum revela que el 43% de peruanos ya decidió su voto y no piensa cambiarlo. Ello contrastado con un 57% que todavía no sabe por quién votar en las Elecciones Generales 2026.

En el desglose de este último grupo, se encuentran una población variopinta entre quienes afirman estar evaluando opciones para votar, los que no han pensado en lo absoluto por quién votar, pero también los que no saben a quién elegirán. Estamos hablando de más de la mitad de la población.

Elecciones 2026: cómo va la votación para el Senado nacional

Asimismo, también realizó un sondeo sobre la votación para el Senado Nacional, y estos serían la intención de voto de los partidos políticos en carrera: