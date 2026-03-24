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Elecciones 2026: diviértete con los mejores memes tras la primera fecha del Debate Presidencial

La primera fecha del Debate Presidencial 2026 se caracterizó más por las puyas y ataques que por propuestas. Pero, también dejó memes que fueron el deleite de los usuarios de redes sociales.

Joel Dávila
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El día 1 del debate presidencial dejó más momentos dignos de memes que propuestas para los problemas del país.
El día 1 del debate presidencial dejó más momentos dignos de memes que propuestas para los problemas del país. | Composición Joel Davila/Líbero
El día 1 del debate presidencial dejó más momentos dignos de memes que propuestas para los problemas del país. | Composición Joel Davila/Líbero
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El fuego cruzado entre Fernando Olivera contra César Acuña fue lo que causó más reacciones en redes sociales.
El fuego cruzado entre Fernando Olivera contra César Acuña fue lo que causó más reacciones en redes sociales. | Composición Joel Davila/Líbero
El fuego cruzado entre Fernando Olivera contra César Acuña fue lo que causó más reacciones en redes sociales. | Composición Joel Davila/Líbero
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Olivera acusó de muchas cosas al presidente y candidato de Alianza para el Progreso.
Olivera acusó de muchas cosas al presidente y candidato de Alianza para el Progreso. | Composición Joel Davila/Líbero
Olivera acusó de muchas cosas al presidente y candidato de Alianza para el Progreso. | Composición Joel Davila/Líbero
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Rafael López Aliaga no dejó la mejor impresión en su participación.
Rafael López Aliaga no dejó la mejor impresión en su participación. | Composición Joel Davila/Líbero
Rafael López Aliaga no dejó la mejor impresión en su participación. | Composición Joel Davila/Líbero
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Wolfgang Grozo también recibió sendos ataques de Fernando Olivera.
Wolfgang Grozo también recibió sendos ataques de Fernando Olivera. | Composición Joel Davila/Líbero
Wolfgang Grozo también recibió sendos ataques de Fernando Olivera. | Composición Joel Davila/Líbero
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Para algunos, el gran perdedor del debate presidencial fue César Acuña.
Para algunos, el gran perdedor del debate presidencial fue César Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
Para algunos, el gran perdedor del debate presidencial fue César Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
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Los internautas apoyaron en masa las palabras de Olivera en el debate presidencial.
Los internautas apoyaron en masa las palabras de Olivera en el debate presidencial. | Composición Joel Davila/Líbero
Los internautas apoyaron en masa las palabras de Olivera en el debate presidencial. | Composición Joel Davila/Líbero
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Muchos recuerdan la participación de Olivera en el debate de 2016 cuando emplazó a Alan García.
Muchos recuerdan la participación de Olivera en el debate de 2016 cuando emplazó a Alan García. | Composición Joel Davila/Líbero
Muchos recuerdan la participación de Olivera en el debate de 2016 cuando emplazó a Alan García. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña fue acusado de no haber trabajado en beneficio de Trujillo y la región La Libertad.
Acuña fue acusado de no haber trabajado en beneficio de Trujillo y la región La Libertad. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña fue acusado de no haber trabajado en beneficio de Trujillo y la región La Libertad. | Composición Joel Davila/Líbero
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Pero, pese a lo de Olivera contra Acuña y contra Grozo, el debate fue largo y con pocas propuestas concretas.
Pero, pese a lo de Olivera contra Acuña y contra Grozo, el debate fue largo y con pocas propuestas concretas. | Composición Joel Davila/Líbero
Pero, pese a lo de Olivera contra Acuña y contra Grozo, el debate fue largo y con pocas propuestas concretas. | Composición Joel Davila/Líbero
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Alex Gonzáles fue otro candidato que criticó duramente a varios candidatos, principalmente, a Rafael López Aliaga.
Alex Gonzáles fue otro candidato que criticó duramente a varios candidatos, principalmente, a Rafael López Aliaga. | Composición Joel Davila/Líbero
Alex Gonzáles fue otro candidato que criticó duramente a varios candidatos, principalmente, a Rafael López Aliaga. | Composición Joel Davila/Líbero
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Carlos Álvarez puso el "toque de humor" cuando lanzó un ataque a César Acuña haciendo una jocosa imitación.
Carlos Álvarez puso el "toque de humor" cuando lanzó un ataque a César Acuña haciendo una jocosa imitación. | Composición Joel Davila/Líbero
Carlos Álvarez puso el "toque de humor" cuando lanzó un ataque a César Acuña haciendo una jocosa imitación. | Composición Joel Davila/Líbero
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En su etapa de cómico, Álvarez imitó en más de una ocasión a Acuña.
En su etapa de cómico, Álvarez imitó en más de una ocasión a Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
En su etapa de cómico, Álvarez imitó en más de una ocasión a Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña se ha caracterizado por lanzar frases que se han convertido, casi automáticamente, en memes virales.
Acuña se ha caracterizado por lanzar frases que se han convertido, casi automáticamente, en memes virales. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña se ha caracterizado por lanzar frases que se han convertido, casi automáticamente, en memes virales. | Composición Joel Davila/Líbero
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Fernando Olivera le recordó a Grozo la polémica tras negar amistad con Samir Villaverde.
Fernando Olivera le recordó a Grozo la polémica tras negar amistad con Samir Villaverde. | Composición Joel Davila/Líbero
Fernando Olivera le recordó a Grozo la polémica tras negar amistad con Samir Villaverde. | Composición Joel Davila/Líbero
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En la actualidad, Fernando Olivera no tiene mucha intención de voto. Está por debajo del 1%.
En la actualidad, Fernando Olivera no tiene mucha intención de voto. Está por debajo del 1%. | Composición Joel Davila/Líbero
En la actualidad, Fernando Olivera no tiene mucha intención de voto. Está por debajo del 1%. | Composición Joel Davila/Líbero
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Según Datum, César Acuña marcha sexto con 3.6% de intención de voto.
Según Datum, César Acuña marcha sexto con 3.6% de intención de voto. | Composición Joel Davila/Líbero
Según Datum, César Acuña marcha sexto con 3.6% de intención de voto. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña ha sido duramente criticado por sus repentinas cercanías a streamers limeños que, abiertamente, afirman que votarán por él.
Acuña ha sido duramente criticado por sus repentinas cercanías a streamers limeños que, abiertamente, afirman que votarán por él. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña ha sido duramente criticado por sus repentinas cercanías a streamers limeños que, abiertamente, afirman que votarán por él. | Composición Joel Davila/Líbero
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El debate presidencial dejó momentos memeables.
El debate presidencial dejó momentos memeables. | Composición Joel Davila/Líbero
El debate presidencial dejó momentos memeables. | Composición Joel Davila/Líbero
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Pese a que sus seguidores lo declaran ganador del debate, Rafael López Aliaga no mostró la misma vehemencia ni ánimo confrontacional que en otro espacios.
Pese a que sus seguidores lo declaran ganador del debate, Rafael López Aliaga no mostró la misma vehemencia ni ánimo confrontacional que en otro espacios. | Composición Joel Davila/Líbero
Pese a que sus seguidores lo declaran ganador del debate, Rafael López Aliaga no mostró la misma vehemencia ni ánimo confrontacional que en otro espacios. | Composición Joel Davila/Líbero
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José Williams, candidato de Avanza País, para muchos dejó pasar una oportunidad de subir en las encuestas.
José Williams, candidato de Avanza País, para muchos dejó pasar una oportunidad de subir en las encuestas. | Composición Joel Davila/Líbero
José Williams, candidato de Avanza País, para muchos dejó pasar una oportunidad de subir en las encuestas. | Composición Joel Davila/Líbero
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Algunos candidatos criticaron a José Luna, de Podemos Perú, por incluir a Daniel Urresti, quien acaba de salir de prisión.
Algunos candidatos criticaron a José Luna, de Podemos Perú, por incluir a Daniel Urresti, quien acaba de salir de prisión. | Composición Joel Davila/Líbero
Algunos candidatos criticaron a José Luna, de Podemos Perú, por incluir a Daniel Urresti, quien acaba de salir de prisión. | Composición Joel Davila/Líbero
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El día 2 del Debate Presidencial se realizará este martes 24 de marzo.
El día 2 del Debate Presidencial se realizará este martes 24 de marzo. | Composición Joel Davila/Líbero
El día 2 del Debate Presidencial se realizará este martes 24 de marzo. | Composición Joel Davila/Líbero
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Sin embargo, el bajo porcentaje de todos los candidatos es reflejo inequívoco del descrédito de la población en la política y en los partidos políticos.
Sin embargo, el bajo porcentaje de todos los candidatos es reflejo inequívoco del descrédito de la población en la política y en los partidos políticos. | Composición Joel Davila/Líbero
Sin embargo, el bajo porcentaje de todos los candidatos es reflejo inequívoco del descrédito de la población en la política y en los partidos políticos. | Composición Joel Davila/Líbero
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Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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