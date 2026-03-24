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Elecciones 2026: diviértete con los mejores memes tras la primera fecha del Debate Presidencial
La primera fecha del Debate Presidencial 2026 se caracterizó más por las puyas y ataques que por propuestas. Pero, también dejó memes que fueron el deleite de los usuarios de redes sociales.
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El día 1 del debate presidencial dejó más momentos dignos de memes que propuestas para los problemas del país. | Composición Joel Davila/Líbero
El día 1 del debate presidencial dejó más momentos dignos de memes que propuestas para los problemas del país. | Composición Joel Davila/Líbero
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El fuego cruzado entre Fernando Olivera contra César Acuña fue lo que causó más reacciones en redes sociales. | Composición Joel Davila/Líbero
El fuego cruzado entre Fernando Olivera contra César Acuña fue lo que causó más reacciones en redes sociales. | Composición Joel Davila/Líbero
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Olivera acusó de muchas cosas al presidente y candidato de Alianza para el Progreso. | Composición Joel Davila/Líbero
Olivera acusó de muchas cosas al presidente y candidato de Alianza para el Progreso. | Composición Joel Davila/Líbero
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Rafael López Aliaga no dejó la mejor impresión en su participación. | Composición Joel Davila/Líbero
Rafael López Aliaga no dejó la mejor impresión en su participación. | Composición Joel Davila/Líbero
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Wolfgang Grozo también recibió sendos ataques de Fernando Olivera. | Composición Joel Davila/Líbero
Wolfgang Grozo también recibió sendos ataques de Fernando Olivera. | Composición Joel Davila/Líbero
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Para algunos, el gran perdedor del debate presidencial fue César Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
Para algunos, el gran perdedor del debate presidencial fue César Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
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Los internautas apoyaron en masa las palabras de Olivera en el debate presidencial. | Composición Joel Davila/Líbero
Los internautas apoyaron en masa las palabras de Olivera en el debate presidencial. | Composición Joel Davila/Líbero
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Muchos recuerdan la participación de Olivera en el debate de 2016 cuando emplazó a Alan García. | Composición Joel Davila/Líbero
Muchos recuerdan la participación de Olivera en el debate de 2016 cuando emplazó a Alan García. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña fue acusado de no haber trabajado en beneficio de Trujillo y la región La Libertad. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña fue acusado de no haber trabajado en beneficio de Trujillo y la región La Libertad. | Composición Joel Davila/Líbero
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Pero, pese a lo de Olivera contra Acuña y contra Grozo, el debate fue largo y con pocas propuestas concretas. | Composición Joel Davila/Líbero
Pero, pese a lo de Olivera contra Acuña y contra Grozo, el debate fue largo y con pocas propuestas concretas. | Composición Joel Davila/Líbero
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Alex Gonzáles fue otro candidato que criticó duramente a varios candidatos, principalmente, a Rafael López Aliaga. | Composición Joel Davila/Líbero
Alex Gonzáles fue otro candidato que criticó duramente a varios candidatos, principalmente, a Rafael López Aliaga. | Composición Joel Davila/Líbero
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Carlos Álvarez puso el "toque de humor" cuando lanzó un ataque a César Acuña haciendo una jocosa imitación. | Composición Joel Davila/Líbero
Carlos Álvarez puso el "toque de humor" cuando lanzó un ataque a César Acuña haciendo una jocosa imitación. | Composición Joel Davila/Líbero
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En su etapa de cómico, Álvarez imitó en más de una ocasión a Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
En su etapa de cómico, Álvarez imitó en más de una ocasión a Acuña. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña se ha caracterizado por lanzar frases que se han convertido, casi automáticamente, en memes virales. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña se ha caracterizado por lanzar frases que se han convertido, casi automáticamente, en memes virales. | Composición Joel Davila/Líbero
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Fernando Olivera le recordó a Grozo la polémica tras negar amistad con Samir Villaverde. | Composición Joel Davila/Líbero
Fernando Olivera le recordó a Grozo la polémica tras negar amistad con Samir Villaverde. | Composición Joel Davila/Líbero
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En la actualidad, Fernando Olivera no tiene mucha intención de voto. Está por debajo del 1%. | Composición Joel Davila/Líbero
En la actualidad, Fernando Olivera no tiene mucha intención de voto. Está por debajo del 1%. | Composición Joel Davila/Líbero
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Según Datum, César Acuña marcha sexto con 3.6% de intención de voto. | Composición Joel Davila/Líbero
Según Datum, César Acuña marcha sexto con 3.6% de intención de voto. | Composición Joel Davila/Líbero
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Acuña ha sido duramente criticado por sus repentinas cercanías a streamers limeños que, abiertamente, afirman que votarán por él. | Composición Joel Davila/Líbero
Acuña ha sido duramente criticado por sus repentinas cercanías a streamers limeños que, abiertamente, afirman que votarán por él. | Composición Joel Davila/Líbero
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El debate presidencial dejó momentos memeables. | Composición Joel Davila/Líbero
El debate presidencial dejó momentos memeables. | Composición Joel Davila/Líbero
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Pese a que sus seguidores lo declaran ganador del debate, Rafael López Aliaga no mostró la misma vehemencia ni ánimo confrontacional que en otro espacios. | Composición Joel Davila/Líbero
Pese a que sus seguidores lo declaran ganador del debate, Rafael López Aliaga no mostró la misma vehemencia ni ánimo confrontacional que en otro espacios. | Composición Joel Davila/Líbero
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José Williams, candidato de Avanza País, para muchos dejó pasar una oportunidad de subir en las encuestas. | Composición Joel Davila/Líbero
José Williams, candidato de Avanza País, para muchos dejó pasar una oportunidad de subir en las encuestas. | Composición Joel Davila/Líbero
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Algunos candidatos criticaron a José Luna, de Podemos Perú, por incluir a Daniel Urresti, quien acaba de salir de prisión. | Composición Joel Davila/Líbero
Algunos candidatos criticaron a José Luna, de Podemos Perú, por incluir a Daniel Urresti, quien acaba de salir de prisión. | Composición Joel Davila/Líbero
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El día 2 del Debate Presidencial se realizará este martes 24 de marzo. | Composición Joel Davila/Líbero
El día 2 del Debate Presidencial se realizará este martes 24 de marzo. | Composición Joel Davila/Líbero
Sin embargo, el bajo porcentaje de todos los candidatos es reflejo inequívoco del descrédito de la población en la política y en los partidos políticos. | Composición Joel Davila/Líbero
Sin embargo, el bajo porcentaje de todos los candidatos es reflejo inequívoco del descrédito de la población en la política y en los partidos políticos. | Composición Joel Davila/Líbero
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