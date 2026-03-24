Debate presidencial HOY, martes 24 marzo: a qué hora ver GRATIS EN VIVO la segunda fecha vía JNE

HOY, martes 24 de marzo se realizará la segunda fecha del debate presidencial, donde 12 candidatos confrontarán sus propuestas ante la ciudadanía. ¿A qué hora iniciará el encuentro, dónde ver y qué temas se abordarán? AQUÍ te contestamos todas tus consultas para que puedas obtener mayor información al respecto.

¿A qué hora comienza el debate presidencial de HOY, martes 24 de marzo?

El debate presidencial correspondiente al martes 24 de marzo de 2026 está programado para iniciar a las 8.00 de la noche (20.00 horas), siguiendo el mismo horario establecido para todas las fechas del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El debate presidencial del martes 24 de marzo corresponde a la segunda jornada de este espacio clave.

¿Dónde ver la segunda fecha del debate presidencial?

La segunda fecha del debate presidencial podrá verse en vivo a través de las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), especialmente en su canal de YouTube. Además, la transmisión será difundida por TV Perú y otros canales de señal abierta, lo que permitirá que llegue a todo el país.

¿Qué temas se abordará en el debate presidencial de HOY, martes 24 de marzo?

Tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Masse (Partido Demócratico Federal)

Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Masse (Partido Demócratico Federal) Terna 3: George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Carlos Espá (Partido Sí Creo), Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Carlos Espá (Partido Sí Creo), Carlos Jaico (Perú Moderno) Terna 4: Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción