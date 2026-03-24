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¿Habrá Ley Seca en las Elecciones 2026? Cuándo empieza y cuál es la multa por infringir la prohibición de beber alcohol
En 2025, el Congreso debatió la posibilidad de eliminar la Ley Seca, por lo que para los comicios de este año hay novedades respecto a esta media controversial.
Las Elecciones Generales 2026 cada vez están más cerca y surgen diversas preguntas, no solo la duda por quién votar o comprender la balota electoral, otros más quieren saber si es que en estos comicios, una vez más, aplicará la Ley Seca, la cual prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas en los días previas y durante la votación de las nuevas autoridades nacionales.
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Habrá Ley Seca por las Elecciones 2026
El pasado 7 de octubre de 2025, el Congreso de la República, por medio de la Comisión de Constitución debatió la Ley Orgánica de Elecciones donde, entre otras cosas, la eliminación de la Ley Seca, la cual en su momento fue propuesta por el parlamentario Edward Málaga.
Sin embargo, la mencionada comisión rechazó esta propuesta pese al argumento de que la misma genera perjuicios económicos a diversos negocios. Ante esto, en los días previos (48 horas) a la celebración de la primera vuelta electoral del domingo 12 de abril, se prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Cuáles son las sanciones por infringir la Ley Seca en las Elecciones 2026
En ese sentido, desde las 8:00 horas del sábado 11 de abril, hasta las 8:00 hora del lunes 13 del mismo mes, está prohibida la comercialización e ingesta de alcohol. De infringirse esta ley, debes conocer cuáles son las potenciales sanciones.
La primera vuelta electoral tendrá lugar el 12 de abril.
Dependiendo de la falta, podrías ser condenado a prisión no mayor a los seis meses, pero también una multa económica que no exceda el monto de los S/3.075, así como la posibilidad de ser inhabilitado.
Cuándo son las Elecciones Generales 2026
La primera vuelta electoral en el marco de la Elecciones Generales 2026 tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril de 2026 en el Perú, donde los peruanos mostrando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o no, tendrán que elegir a sus próximas autoridades nacionales como: presidente, vicepresidentes, diputados, senadores (nacional y regional) y parlamentarios andinos.
Cuándo y dónde ver el Debate Presidencial 2026
Entre el lunes 23, martes 24 y miércoles 27 de marzo de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará los debates presidenciales con mirar a la primera vuelta electoral del próximo domingo 12 de abril, cuyo orden se realizará de la siguiente manera:
- Lunes 24 de marzo: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez-Tello (Primero la Gente), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Carlos Álvarez (País para todos), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el progreso).
- Martes 25 de marzo: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Walter Chirinos (Partido Político PRIN), Ricardo Belmont (Obras), Charlie Carrasco (Partido Democrático Unido Perú), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Espá (Sí creo), George Forsyth (Somos Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
- Miércoles 26 de marzo: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rosario Fernández (Un cambio diferente).
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