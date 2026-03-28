Elecciones Perú 2026: cuándo inicia la primera capacitación para miembros de mesa

Estamos a dos semanas para que se celebren las Elecciones Generales 2026 y los miembros de mesa son la autoridad máxima en los locales de votación. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a nada de iniciar la capacitación de los peruanos para cumplir con este importante deber cívico el próximo domingo 12 de abril.

Cuándo serán las capacitaciones de la ONPE para miembros de mesa

La ONPE informó que este domingo 29 de marzo de 2026 se llevará a cabo la primera capacitación para los elegidos para ser miembros de mesa en la primera vuelta electoral, la cual empezará a las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.

La capacitación tendrá lugar en colegios, universidades y diversos locales habilitados. Las jornadas de preparación estarán a cargo de personal de la ONPE, quienes orientarán sobre las funciones de los miembros de mesa, tales como la instalación de mesa, cómo llevar a cabo el proceso de votación y el conteo de votos cuando se cierren las ánforas.

La ONPE también ofrece capacitaciones en oficinas distritales y de manera virtual en su plataforma educativa, donde podrás encontrar manuales, así como material audiovisual.

Los miembros de mesa son la máxima autoridad en los locales de votación.

En cuanto a la segunda jornada de capacitaciones, la misma tendrá lugar el próximo domingo 5 de abril de 2026 en los mismos horarios (una semana antes de los comicios generales).

Cuáles son los retos de la ONPE con los miembros de mesa para las Elecciones 2026

Se estima que más de 834.000 peruanos fueron elegidos como miembros de mesa (titulares y suplentes), con un 53,8% de hombres y 46,2% de mujeres, de ese total, un 81,4% tiene educación secundaria y 14,5% estudios superiores o técnicos.

La ONPE reveló que el 99,7% de los elegidos será miembro de mesa por primera vez, por lo que se hace imperiosa la necesidad de llevar a cabo estas capacitaciones. Otro desafío es combatir el ausentismo en los miembros de mesa, pues del 2006 con un 84,1% de inasistencias, en 2021 se reportó un 61,4%