Elecciones 2026: ONPE no lanzará flash electoral en primera vuelta, ¿dónde consultar los resultados de la votación?

Durante muchos comicios en Perú a lo largo de las décadas, el flash electoral se convirtió en una tradición al momento de conocer el voto de los peruanos. Sin embargo, para las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer una noticia que nadie vio venir.

Elecciones 2026: ya no habrá flash electoral en comicios del 12 de abril

Después de muchos años, la ONPE no transmitirá el flash electoral, así lo comunicó el ente estatal por medio de un comunicado, no sin antes aclarar que los medios de comunicación también se encargaron de emitir los resultados basados en lo hecho por las encuestadoras a boca de urna.

Por otro lado, en horas de la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales daba un reporte detallado del progreso de la votación, candidato por candidato, bueno, esto ya no va a suceder, pero ¿de qué forma se enterarán los peruanos sobre los resultados de los comicios?

En los comicios del 12 de abril elegirán a las nuevas autoridades nacionales.

Ahora, el sistema va a cambiar, pues los ciudadanos que deseen saber cómo va el conteo de votos, tendrán que hacerlo ingresando al portal web de la ONPE, el cual estará activo a nivel nacional el mismo domingo 12 de abril, desde las 5.00 p. m.

Sin embargo, los sondeos a boca de urna, que son realizados de forma privada y que no son resultados oficiales, se seguirán dando, siempre y cuando los medios de comunicación así lo convengan, pero la ONPE ya no realizará ninguna conferencia especial para informar sobre la evolución del conteo de votos.

Elecciones 2026: cuándo será la segunda ronda del Debate Presidencial

Luego de la primera jornada del Debate Presidencial 2026, la enorme cantidad de candidatos presidenciales hizo imposible que se tocaran todos los temas cruciales para el país, por lo que habrá una segunda ronda en la que los aspirantes al Sillón de Pizarro se verán las caras, las cuales tendrán lugar el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.