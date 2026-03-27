Vecinos de Carabayllo celebran culminación de importantes obras que garantizan seguridad y mejor tránsito

Lima es una comuna levantada en medio del desierto y en pleno siglo XXI enfrenta una serie de desafíos que es importante que las diversas comunas afronten a tiempo y con responsabilidad. En ese sentido, los vecinos de Carabayllo agradecen las construcciones de una serie de estructuras que ayudarán a resguardar la integridad de los residentes ante potenciales accidentes.

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Puentes seguros en Carabayllo

En ese sentido, la Municipalidad de Carabayllo, por medio de personal de Parques, Jardines y Ornato, llevó a cabo la construcción de puentes peatonales con barandas ubicados entre la avenida “U” y Santo Domingo, en el recorrido del canal de regadío que se encuentra en la Urbanización Santo Domingo.

La importancia de la obra, pequeña a primera vista, es crucial para mejorar el tránsito de los vecinos, pero también será clave para reducir riesgos en accidentes potenciales. Asimismo, promoverá al fácil desplazamiento de las personas por dicha zona.

Municipio construye puentes para resguardar seguridad de vecinos.

El municipio detalla en redes sociales que antes de la colocación de los puentes, era común que niños, madres y adultos mayores cruzaran este punto en no las mejores condiciones, por lo que podían ser presas de accidentes con severas consecuencias.

Muros de contención contra deslizamientos

Pero, esto no es todo, ya que alrededor del Cementerio San Lázaro, ubicado en El Progreso - Sector IV, el municipio levantó muros de contención que tienen la finalidad de proporcionar mayor seguridad a los vecinos de la zona contra desplazamiento y derrumbes.

La obra está lista y preparada para estrenarse este sábado 28 de marzo de 2026 en El Progreso - Sector IV, ceremonia que dará comienzo desde las 3.00 p. m.