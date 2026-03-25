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Residentes aliviados por recuperación de espacios públicos tomados por comercio informal y vecinos inescrupulosos

El municipio realizó un operativo para recuperar espacios públicos que restaban movilidad a los vecinos por las veredas, así como contaminar el ambiente.

Joel Dávila
Estos espacios públicos estaban tomados por negocios informales y desmonte de vecinos desconsiderados.
Estos espacios públicos estaban tomados por negocios informales y desmonte de vecinos desconsiderados. | Composición Joel Dávila/Líbero
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Lima es una ciudad pujante, con gente trabajadora y emprendedora. Sin embargo, como en toda urbe del mundo, también contamos la otra cara, donde la informalidad y las malas costumbres conviven en armonía. Por ello, San Juan de Miraflores ha desplegado un operativo para recuperar espacios públicos tomados por negocios de dudosa reputación, así como los malos hábitos de algunos de sus habitantes.

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Operativo en SJM para recuperar espacios públicos

Los espacios públicos son importantes para el libre tránsito de los habitantes de una ciudad, pero también porque en ellos se pueden emprender proyectos de recreación y esparcimiento, por lo que su cuidado es de suma importancia para cualquier comuna que se respete.

En ese sentido, en el caso de San Juan de Miraflores, las autoridades del distrito llevaron a cabo un operativo para remover objetos acumulados, así como negocios que ocupan espacio en la berma de forma indiscriminada y sin consideración con el resto de personas.

SJM

El municipio removió material acumulado que fue dejado como desmonte.

Por ello, el municipio de San Juan de Miraflores realizó labores de remoción de criaderos de gallina en plena vía pública, carros que llevan tiempo abandonados a mitad de la calle, cocheras improvisadas dispuestas en la acera y rozando con la pista.

Asimismo, también se removieron cajas y objetos que se amontonaban en pilas ocupando espacio en la vereda. Además, la comuna edil detalla que encontraron rejas sin autorización que cerraban el paso tanto a los peatones como a vehículos.

La municipalidad de SJM asegura que este accionar no hace sino poner en riesgo el orden y la seguridad de los vecinos de la comuna.

SJM

La comuna recomendó a sus vecinos no permitir este tipo de acciones.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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