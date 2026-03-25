Residentes aliviados por recuperación de espacios públicos tomados por comercio informal y vecinos inescrupulosos

Lima es una ciudad pujante, con gente trabajadora y emprendedora. Sin embargo, como en toda urbe del mundo, también contamos la otra cara, donde la informalidad y las malas costumbres conviven en armonía. Por ello, San Juan de Miraflores ha desplegado un operativo para recuperar espacios públicos tomados por negocios de dudosa reputación, así como los malos hábitos de algunos de sus habitantes.

Operativo en SJM para recuperar espacios públicos

Los espacios públicos son importantes para el libre tránsito de los habitantes de una ciudad, pero también porque en ellos se pueden emprender proyectos de recreación y esparcimiento, por lo que su cuidado es de suma importancia para cualquier comuna que se respete.

En ese sentido, en el caso de San Juan de Miraflores, las autoridades del distrito llevaron a cabo un operativo para remover objetos acumulados, así como negocios que ocupan espacio en la berma de forma indiscriminada y sin consideración con el resto de personas.

El municipio removió material acumulado que fue dejado como desmonte.

Por ello, el municipio de San Juan de Miraflores realizó labores de remoción de criaderos de gallina en plena vía pública, carros que llevan tiempo abandonados a mitad de la calle, cocheras improvisadas dispuestas en la acera y rozando con la pista.

Asimismo, también se removieron cajas y objetos que se amontonaban en pilas ocupando espacio en la vereda. Además, la comuna edil detalla que encontraron rejas sin autorización que cerraban el paso tanto a los peatones como a vehículos.

La municipalidad de SJM asegura que este accionar no hace sino poner en riesgo el orden y la seguridad de los vecinos de la comuna.