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Municipalidad de Villa María del Triunfo celebra inicio de obra en beneficio de transitabilidad de la zona
Las autoridades de Villa María del Triunfo han confirmado el inicio de un nuevo proyecto en aporte a la calidad de vida de los ciudadanos.
El desarrollo de cada distrito en el Perú, depende de la gestión que se realice por parte de las autoridades correspondientes, por lo cual, es clave que las entidades municipales ejecuten diferentes obras en busca del bienestar de los vecinos y vecinas de los sectores.
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Frente a ello, la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha confirmado que se acaba de iniciar con un nuevo proyecto que está pensado para llegar a facilitar la transitabilidad dentro de la zona, y así brindar mayor seguridad a los ciudadanos que viven alrededor.
Se trata de la construcción de pistas renovadas en el espacio ubicado en el Jirón Abraham Valdelomar, lo cual permitirá agilizar el tránsito, reduciendo los tiempos de viaje y la congestión vehicular.
Vecinos alegres por comienzo de obra / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo
"Vecinos, muy pronto contaremos con 1.08 km de pistas de concreto, pensadas para ustedes, sus familias y el futuro de nuestra comunidad.", dice el mensaje de la publicación compartida en la plataforma oficial de Facebook.
En las imágenes del carrete se puede evidenciar la alegría de los ciudadanos por este nuevo plan que también se propone eliminar el polvo y lodo, ordenar el tránsito urbano y fomentar el avance socioeconómico al facilitar el transporte.
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