Temblor HOY en Perú, miércoles 25 de marzo: últimos reportes sísmicos del IGP

El Perú es uno de los países con mayor actividad telúrica del mundo, solo comparado con lo que se registra diario en otros países, tales como Chile o Japón. La nación andina se encuentra encima del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que se caracteriza por sus constantes temblores; por ello, la labor del Instituto Geofísico del Perú es fundamental para entender y prevenir a la población sobre estos fenómenos naturales.

Temblor HOY en vivo en Perú, miércoles 25 de marzo, sismos igp 09:42 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte de HOY, miércoles 25 de marzo, sobre los últimos sismos a nivel nacional. AQUÍ podrás revisar el epicentro, magnitud y más detalles al respecto.

Cuál es la función del IGP

El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.

Qué hago si me sorprende un temblor

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu integridad. Si te encuentras en casa o en un edificio, ubícate en zonas seguras previamente identificadas, como junto a columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No utilices ascensores ni corras de forma desesperada hacia las salidas, ya que podrías provocar accidentes. Si estás en la calle, mantente lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y vidrios. En caso de ir conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que termine el movimiento.

Cuál es la diferencia entre un temblor y terremoto

La palabra terremoto se utiliza para describir un movimiento sísmico fuerte que sucede en la tierra y en las profundidades del mar, provocando destrucción, daños materiales y muertes. Por su parte, el temblor hace alusión a un movimiento leve que no genera daños ni víctimas de ningún tipo.





