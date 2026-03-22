Temblor HOY en Perú, domingo 22 de marzo de 2026: magnitud y epicentro de los ÚLTIMOS SISMOS, según IGP

HOY, domingo 22 de marzo, tendrás EN VIVO cada incidencia sobre los sismos en el país, según lo que indique el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su cuenta oficial de X. Revisa la magnitud, epicentro y más datos que te servirán frente a este tipo de fenómenos.

Temblores en Perú hoy, domingo 22 de marzo: revisa aquí todos los sismos registrados 10:15 IGP confirma sismo en Ica REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0160

Fecha y Hora Local: 22/03/2026 06:36:49

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -13.62

Longitud: -76.29

Intensidad: II-III Pisco

Referencia: 13 km al NO de Pisco, Pisco - Icahttps://t.co/isKDvVzVCP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026 10:14 Sismo se registró hoy en Lima REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0159

Fecha y Hora Local: 22/03/2026 06:03:20

Magnitud: 3.5

Profundidad: 43km

Latitud: -12.68

Longitud: -76.90

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 25 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/qSgihCWVna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026 10:14 Temblor se registró hoy en Tacna REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0158

Fecha y Hora Local: 22/03/2026 03:02:54

Magnitud: 4.4

Profundidad: 137km

Latitud: -17.86

Longitud: -69.69

Intensidad: III Calana

Referencia: 53 km al E de Calana, Tacna - Tacnahttps://t.co/1Li4an4FTk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026 09:47 Bienvenidos a la cobertura especial de hoy En este espacio publicaremos minuto a minuto los sismos que se produzcan hoy en Perú.

¿Qué es el IGP?

Se trata de un organismo público técnico descentralizado que tiene la tarea de investigar y monitorear fenómenos geofísicos, atmosféricos y climáticos para la gestión de riesgos de desastres.

¿Dónde verificar el ÚLTIMO SISMO en Perú?

Para hacerle seguimiento a los más recientes movimientos telúricos en el territorio, solo tendrás que revisar el LINK oficial de la plataforma del IGP: https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo, también tienes disponible la cuenta de X y esta nota de Líbero.

¿Qué hacer durante un temblor?

Evita correr o gritar; pensar con claridad te ayuda a reaccionar mejor.

Colócate bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, cubre tu cabeza y cuello, y agárrate firme.

Vidrios, estantes, lámparas y televisores pueden romperse o desprenderse.

Pueden fallar o colapsar mientras dura el sismo.

Aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y muros.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?