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Temblor HOY en Perú, domingo 22 de marzo de 2026: magnitud y epicentro de los ÚLTIMOS SISMOS, según IGP

Este 22 de marzo podrían presentarse sismos en el país, por lo cual AQUÍ te dejamos la información que necesitas desde el IGP.

Daniela Alvarado
Sismo en Perú: consulta epicentro y magnitud del último temblor
Sismo en Perú: consulta epicentro y magnitud del último temblor | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
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HOY, domingo 22 de marzo, tendrás EN VIVO cada incidencia sobre los sismos en el país, según lo que indique el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su cuenta oficial de X. Revisa la magnitud, epicentro y más datos que te servirán frente a este tipo de fenómenos.

El IGP es la entidad encargada de registrar y analizar cada movimiento telúrico en Perú.

PUEDES VER: Temblor HOY en Perú, sábado 21 de marzo de 2026: cuál fue la magnitud y epicentro del sismo reportado por IGP

Temblores en Perú hoy, domingo 22 de marzo: revisa aquí todos los sismos registrados

10:15
22/3/2026

IGP confirma sismo en Ica

10:14
22/3/2026

Sismo se registró hoy en Lima

10:14
22/3/2026

Temblor se registró hoy en Tacna

09:47
22/3/2026

Bienvenidos a la cobertura especial de hoy

En este espacio publicaremos minuto a minuto los sismos que se produzcan hoy en Perú.

¿Qué es el IGP?

Se trata de un organismo público técnico descentralizado que tiene la tarea de investigar y monitorear fenómenos geofísicos, atmosféricos y climáticos para la gestión de riesgos de desastres.

¿Dónde verificar el ÚLTIMO SISMO en Perú?

Para hacerle seguimiento a los más recientes movimientos telúricos en el territorio, solo tendrás que revisar el LINK oficial de la plataforma del IGP: https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo, también tienes disponible la cuenta de X y esta nota de Líbero.

¿Qué hacer durante un temblor?

  • Evita correr o gritar; pensar con claridad te ayuda a reaccionar mejor.
  • Colócate bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, cubre tu cabeza y cuello, y agárrate firme.
  • Vidrios, estantes, lámparas y televisores pueden romperse o desprenderse.
  • Pueden fallar o colapsar mientras dura el sismo.
  • Aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y muros.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

  • Agua potable (al menos para 2–3 días por persona)
  • Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, frutos secos)
  • Linterna (preferiblemente con pilas extra o recargable)
  • Radio portátil (a pilas o de manivela para recibir información)
  • Botiquín de primeros auxilios (con vendas, alcohol, medicamentos básicos)
  • Mascarillas y alcohol en gel (para higiene y protección)
  • Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos de emergencia en bolsa impermeable)
  • Dinero en efectivo (en billetes pequeños)
  • Manta o abrigo ligero (para mantener el calor)
  • Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado)
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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