Perú experimenta una actividad sísmica continua debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este martes 24 de marzo de 2026, se presenta un informe en tiempo real que detalla el último temblor registrado en el territorio nacional, proporcionando información actualizada sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo.

Temblor hoy en Perú, martes 24 de marzo: último sismo y dónde fue el epicentro, según IGP 11:33 Sismo en Ica, 24 de marzo IGP reporta sismo a las 11:16:26; magnitud: 4.7; profundidad: 36km; latitud: -14.58; longitud: -76.25; intensidad: III Ica; referencia: 80 km al SO de Ica, Ica - Ica. 10:56 Sismo en Arequipa, 24 de marzo IGP informa sobre un sismo reportado a las 10:36:44; Magnitud: 4.2; Profundidad: 103km; Latitud: -14.96; Longitud: -72.54 Referencia: 47 km al NE de Cotahuasi, La Unión - Arequipa. 10:02 Sismo en San Pedro de Lloc, 24 de marzo De acuerdo al IGP, el martes 24 de marzo se reportó, al promediar las 06:39:23, un sismo de magnitud de 4.7 grados, con profundidad de 39km, Lat:-7.62, Long:-80.30 Int:II-III San Pedro de Lloc Ref:90 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad. 09:30 ¡Bienvenidos! Consulta AQUÍ la última información respecto a los sismos más recientes que se registrarán durante este martes 24 de marzo. Verifica epicentro, magnitud y más.

A través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la población puede conocer en tiempo real todos los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional. Esta cobertura se actualizará durante el día con los datos oficiales.

Cabe recordar que en los últimos días se han registrado sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país, como Lima y la costa central, evidenciando la constante actividad sísmica en Perú.

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

El territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera constantes sismos.

¿Qué hacer durante un temblor?

Ante un sismo, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y contar con una mochila de emergencia para reducir riesgos. A continuación te dejamos unas recomendaciones vitales: