Temblor en Perú HOY, lunes 23 de marzo de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP

El Instituto de Geofísica del Perú (IGP) es una institución del Estado peruano encargada de investigar y reportar todos los movimientos telúricos que se suscitan en el país, una labor particularmente importante dado que nuestra nación se ubica en una zona altamente sísmica: se trata del Cinturón de Fuego, por lo que es vital para la prevención de los ciudadanos y las políticas de los gobiernos para enfrentar de la mejor manera estos desastres naturales.

Temblor en Perú HOY, lunes 23 de marzo de 2026: revisa los últimos reportes de IGP 09:26 Bienvenidos Si quieres enterarte de los ÚLTIMOS movimientos telúricos que se presenten durante este lunes 23 de marzo en el Perú, AQUÍ te contaremos desde la magnitud hasta la ubicación precisa y muchos detalles más.

Qué diferencia un temblor de un terremoto

La palabra terremoto se utiliza para describir un movimiento sísmico fuerte que sucede en la tierra y en las profundidades del mar, provocando destrucción, daños materiales y muertes. Por su parte, el temblor hace alusión a un movimiento leve que no genera daños ni víctimas de ningún tipo.

Qué tener en la mochila de emergencia

Agua potable (botellas para al menos 24 horas).

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas).

Linterna con pilas de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios.

Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información oficial.

Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.

Cargador portátil para el celular.

Qué hacer durante un sismo en Perú

Mantén la calma y ubícate en una zona segura.

No uses ascensores ni escaleras durante el movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de edificaciones.

Si estás conduciendo, detén el vehículo.

Después del sismo, evacúa con calma.

Cuál es la función del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de investigar, monitorear y estudiar todos los fenómenos geofísicos en el Perú, tales como sismos, erupciones volcánicas, el Fenómeno de El Niño, así como variaciones atmosféricas.

También se encarga de generar conocimiento científico con la finalidad de encontrar la forma de reducir el impacto de desastres naturales para así proteger a los peruanos, operando para ello el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL).