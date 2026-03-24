¡Atención médica gratuita para vecinos! Residentes recibirán chequeo general, medida de la vista y terapias de rehabilitación a costo cero

Los chequeos médicos son vitales en toda edad para ayudar a alertarnos de forma temprana de los males o patologías que podamos padecer. Por ello, con el objetivo de cuidar de la salud de sus vecinos, la Municipalidad de Breña ha lanzado una campaña médica completamente gratuita para sus vecinos.

En sus redes sociales, la comuna en cuestión anunció la campaña médica que tendrá lugar este jueves 26 de marzo de 2026, empezando desde las 9.00 de la mañana hasta las 12.00 del mediodía.

Las personas interesadas deben acercarse a Nosiglia Local Comunal ubicado en Pasaje 6, 109, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) con dirección registrada en Breña (este es un requisito obligatorio).

Campaña médica gratuita lanzada por la Municipalidad de Breña.

Entre los servicios que se brindarán, destacan las siguiente especialidades. Recuerda que son completamente gratuitas:

Medicina general para adultos y niños.

Triaje.

Odontología con fluorización.

Medida de la vista.

Examen de laboratorio en glucosa y hemoglobina. Para estos chequeos es obligatorio ir en ayunas.

MAPFRE.

Terapia física (masoterapia).

Despistaje de hipertensión.

Nutrición.

Ten presente que estas revisiones son cruciales para detectar males y llevar a cabo los debidos tratamientos médicos, ya que el primer paso hacia una salud estable es la prevención.