Inician importante obra vial que beneficiará a más de 450 mil vecinos de Lima Sur con asfaltado de pistas y veredas

Villa María del Triunfo es uno de los distritos más populosos de Lima Sur, pero aún tiene muchos desafíos por superar, entre ellos llevar los servicios básicos a la población más vulnerable. Por ello, el municipio viene realizando una obra de asfaltado de pistas y veredas que mejorarán la calidad de vida de los residentes.

Municipalidad de VMT inicia importante obra vial

Se trata del Proyecto Vial Jirón Moquegua, el cual está destinado a desarrollar toda la zona conocida como José Gálvez, dado que dicho sector cuenta con alumbrado eléctrico, pero no dispone de pistas ni veredas, ya que la población se moviliza en medio de una trocha.

Por ello, esta comuna edil se extenderá por 1,98 kilómetros, utilizando puro concreto para la construcción de pistas, pero también de veredas. El uso de este material no es al azar, ya que su finalidad es la de asegurar la vida útil de la misma por su durabilidad y resistencia.

Los vecinos de VMT celebraron el inicio de la obra.

La inauguración de la obra tuvo la presencia de las autoridades ediles, así como de vecinos y de organizaciones comunales de la zona, asociaciones, club de madres, de los asentamientos humanos colindantes, todos celebrando el inicio de esta obra.

Su importancia radica en que el asfaltado de las calles es una punta de lanza para promover la movilización segura de la población, transporte rápido, que las empresas de transporte urbano pasen por la zona, así como facilitar acceso a diversos servicios.