Vecinos de Ate celebran crucial obra que mejora calidad de vida de personas con viviendas en zonas empinadas con escaleras e iluminación

En la actualidad, los datos aseguran que más de 2 millones de personas viven en Asentamientos Humanos en Lima, donde la constante de estos son la ausencia de servicios básicos, así como casas levantadas en zonas alejadas o de difícil acceso. Ate es uno de los distritos de Lima Este que tiene vecinos viviendo no en las mejores estimaciones, por lo que obras como iluminación y escaleras son de crucial importancia.

Ate coloca escaleras e iluminación a vecinos que viven en zonas empinadas

En ese sentido, la Municipalidad de Ate, recientemente, estrenó una obra que, aunque simple a primera vista, será de gran beneficio para los residentes de la Asociación AH La Estrella del Valle Amauta ¿Por qué? pues la comuna edil inauguró una serie de escaleras con barandas, a la vez de postes de iluminación nocturna.

Sin duda alguna, este proyecto no solo traerá más seguridad, sino también alivio para las personas que, día a día, se movilizan por esta zona, ya que la iluminación dará mayor seguridad en el desplazamiento nocturno (más aún con los altos índices de criminalidad en toda Lima).

Pero también mejor acceso, ya que los residentes no tendrán que realizar extensas caminatas para bordear zonas empinadas, los trayectos se acortarán muchísimo con las escaleras. Asimismo, los vecinos estarán menos expuestos a la arena en sus vestimentas.

La construcción de escaleras son cruciales en los asentamientos humanos.

Los retos que atraviesan los limeños que viven en zonas empinadas

Precisamente, este como otro asentamientos humanos en Ate como en otras zonas de la periferia de Lima Metropolitana tienden a levantarse en zonas empinadas, como es el caso de la asociación que nos compete en esta nota, una donde la ausencia de pistas y veredas formales dificulta el transporte público, pero también el acceso a suministro y servicios.

Existen proyectos de ampliar las redes de agua potable y alcantarillado que todavía no llega a todos, ya que históricamente los vecinos de este sector han dependido de camiones cisterna para tener acceso al líquido elemento.

Otro desafío o problema tiene que ver con la estabilidad del suelo, ya que Lima, al ser una ciudad propensa a intensos movimientos sísmicos, este sector sería particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos naturales, sobre todo por los deslizamientos, razón por la cual es necesaria la construcción constante de muro de contención.