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Municipalidad de Lima ejecuta obra que beneficiará a conductores y vecinos: mejorará tránsito en la zona Este

La empresa EMAPE ha realizado esta importante obra que ayuda a la agilidad del tránsito local, así como unir a dos populosos distritos de Lima Este.

Joel Dávila
El puente Tumi es una importante arteria para comunicar dos importante distritos limeños.
El puente Tumi es una importante arteria para comunicar dos importante distritos limeños. | Composición Joel Dávila/Líbero
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Recientemente, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), llevó a cabo la recuperación del puente Tumi el cual une San Juan de Lurigancho y Chosica, por lo que no solo brinda mayor seguridad a estos distritos de Lima Este, sino también promueven una mayor movilidad vehicular en estas populosas comunas capitalinas.

El municipio utilizó maquinaria pesada para derribar estructuras levantadas en la acera.

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Recuperan puente Tumi en Lurigancho-Chosica

EMAPE realizó labores de mantenimiento en el puente Tumi el cual consistió en la reposición de 6 plataformas metálicas nuevas, así como el torqueo de piezas estructurales, a la vez como la aplicación de tratamiento anticorrosivo, todo ello con la finalidad de proteger las partes de esta estructura.

Pero, no solo eso, pues también se llevaron a cabo trabajos de limpieza completa del puente, así como la señalización vertical y horizontal del mismo, cuya finalidad es garantizar una circulación más segura para conductores y vecinos de ambos distritos.

SJL-Chosica

Este puente es clave para unir zonas muy pobladas de Lima Este.

Es por ello que, una vez que se repusieron las cubiertas metálicas y se niveló la estructura, se optó por reaperturar el puente Tumi y con ello el tránsito de la zona, ya sea para los peatones como para los vehículos.

Si te preguntas cuál es la importancia de la recuperación del puente Tumi, es que esta estructura es clave en Lima Este, pues conecta a los vecinos de Cerro Camote, Nievería, Cajamarquillas, así como otras zonas que forman parte de Lurigancho-Chosica.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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