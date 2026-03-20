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Municipalidad de Puente Piedra recupera espacio público que era tomado por negocios: vecinos se verán beneficiados
El populoso municipiode Lima Norte realizó una importante acción buscando favorecer la movilidad de la población local e imponer el principio de autoridad.
La Municipalidad de Puente Piedra llevó a cabo acciones destinadas a recuperar espacios públicos vitales para los vecinos del populoso distrito de Lima Norte, los cuales estaban tomados por negocios que realizaban actividad comercial en dichas zonas, obstruyendo el libre tránsito de los vecinos.
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Municipio de Puente Piedra recupera espacios públicos de negocios de lavado de autos
Es común que en muchos distritos de Lima Metropolitana, diversos espacios públicos estén invadidos o tomados por comercios o negocios de todo tipo, no solo impidiendo el libre tránsito de la ciudadanía, sino también bloqueando espacios que bien podrían ser utilizados para la recreación y esparcimiento de los residentes.
En el caso de Puente Piedra, la Gerencia de Ordenamiento Urbano, con apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito, recuperó espacio que estaba tomado por negocios de lavado de autos, un problema que se repite en varias comunas capitalinas.
Se removió y desmanteló estructura de negocios de lavado de autos en la acera.
En las imágenes que la Municipalidad de Puente Piedra compartió en redes sociales como Facebook, se muestra a personal del municipio acompañado de maquinaria pesada que, además de retirar del lugar a los trabajadores y dueños de estos negocios, también derrumbó toda estructura levantada en la vereda, algo que está completamente prohibido.
La comuna afirma que las acciones se realizaron de forma pacífica y sin incidentes, además de reiterar el compromiso de la actual gestión municipal de recuperar espacios públicos, así como promover el ordenamiento urbano usando para ello la imposición del principio de la ley.
El municipio asegura que el operativo se realizó de forma pacífica.
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