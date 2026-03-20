Puedes votar con DNI vencido en Elecciones 2026, pero no en estos casos: esto dice el Reniec

Aunque no lo creas, así tengas un DNI vencido, sí estarás facultado a votar en las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, pese a esta disposición, existen casos en los que no podrás emitir tu voto para elegir autoridades nacionales, tal y como lo detalle el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en las siguiente líneas.

Puedes votar en las Elecciones 2026 con DNI vencido

La medida busca facilitar y promover la asistencia masiva de los peruanos en las urnas. Por ello, los miembros se mesa se concentrarán en que el documento de identidad permita identificar sin error al votante y ya no en la vigencia del DNI.

Sin embargo, hay excepciones, tal y como lo detalló el subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, Jorge Puch, a Infobae, quien detalló situaciones en las que un votante no podrá sufragar el próximo domingo 12 de abril de 2026.

Todo peruano habilitado para votar debe asistir a los centros de sufragio portando su documetno de identidad

Casos en los que no puedes votar con DNI Vencido

En ese sentido, el funcionario recalcó que un DNI vencido no es impedimento para votar, pero sí lo es un documento de identidad con un estado físico y legibilidad deficiente, como en estos casos:

Que los datos personales no sean legibles, que estos nos se puedan leer, que el nombre, número de DNI u otro dato relevante para los miembros de mesa que hacen el registro de los votantes.

Que el DNI presente deterioro evidente, que esté roto, que dichos elementos impidan identificar con certeza al votante, por lo que el mismo no será rechazado y no apto para votar.

Que la fotografía del DNI no se distinga impidiendo reconocer con certeza al portador, perdiendo validez inmediata para temas electorales.

Es importante que sepas que en los centros de votación son los miembros de mesa los que se encargarán de validar los documentos de identidad, siendo ellos los únicos permitidos para impedir que una persona emita su voto en los próximos comicios electorales.

Por ello, lo recomendable es que si eres dueño de un DNI en condiciones cuestionables, es mejor acercarse a una agencia del Reniec para iniciar el proceso de renovación del mismo. Recuerda que también hay opciones para realizar el trámite virtual por medio de pagalo.pe, la aplicación DNI Biofacial y el portal web del Reniec.