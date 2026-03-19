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¿Cómo ver mi cuenta de detracciones en el Banco de la Nación? Hazlo en pocos pasos
En pocos pasos, sabrás cómo revisar tus cuentas de detracciones en el Banco de la Nación. Para ello, recurriremos a tres métodos que son igual de efectivos.
Si quieres saber cómo ver tu cuenta de detracciones en el Banco de la Nación, la entidad bancaria con la red de agencias más extensa en todo el Perú, entonces te recomendamos quedarte en esta nota porque te enseñaremos a hacerlo en pocos pasos desde tres plataformas distintas.
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Cómo revisar cuentas de detracciones en el Banco de la Nación
Los tres procesos los vas a conseguir haciendo uso de Internet, por lo que es importante que hayas tramitado previamente tu Clave de internet en el Banco de la Nación. Por otro lado, si eres cliente nuevo, puedes abrir tu cuenta de detracciones en forma presencial en el banco. En cuanto a SUNAT, las consultas te permitirán revisar los depósitos recibidos de los clientes que contrataron tus servicios.
Pues bien, comencemos explorando estos tres procesos pare acceder a tu cuenta de detracciones en en Banco de la Nación:
El Banco de la Nación pago sueldos a funcionarios y da pensiones a los jubilados.
Multired Virtual
- Se realiza por medio del sitio web del Banco de la Nación (bn.com.pe)
- Presiona en MultiRed Virtual.
- Luego ve a Ingresa a tus cuentas.
- Escoger el tipo de acceso (DNI, por ejemplo) y digita tu clave virtual.
- Busca la opción Consulta de saldos o Movimientos de tu cuenta de detracciones.
- Selecciona el periodo para ver el estado de cuenta.
Aplicación del Banco de la Nación
- Descarga la App BN para teléfonos Android (PlayStore), iPhone (App Store) y Huawei (AppGallery).
- Accede con tu usuario y clave de 6 dígitos.
- Escoge la cuenta de detracción cuyo saldo desees verificar.
SUNAT
- Ingresa al portal de SUNAT (sunat.gob.pe)
- Ve a Nueva plataforma.
- Digita tu RUC, usuario y Sol.
- Luego, dirígete a Empresas.
- Posteriormente, a Pago y presentación de otras declaraciones.
- Finalmente, presiona en Detracciones y culmina con Consulta de pagos.
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