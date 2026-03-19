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Postula a Beca 18 2026: listado completo de institutos superiores y fechas de la segunda fase para acceder a una vacante
Este programa da la oportunidad de becar a los mejores alumnos para que sigan sus estudios de educación superior en instituciones repartidas por todo el país.
Si fuiste uno de los estudiantes que no consiguió una vacante o que no participaron en la primera fase de Beca 18 2026, hay buenas noticias para ti, pues podrás intentarlo nuevamente en la segunda etapa de este programa del PRONABEC para cursos estudios en instituciones superiores en diversas regiones del Perú.
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Cuándo se realizará la segunda etapa de Beca 18 2026
Ante esto, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación (Minedu) informó que hay plazas abiertas para escuelas superiores aptas para todos los que deseen postular a carreras, según Erfurt Castillo, ministro de Educación, de alta demanda (según la Encuesta de Demanda Ocupacional) en instituciones de educación tecnológica, entre ellas para los hijos de maestros que quieren prepararse en pedagogía.
Ten en cuenta lo siguiente: la segunda etapa de postulación a Beca 18 2026 se llevará lugar entre el 6 al 27 de abril de 2026, para lo cual deberás ingresar al portal del programa vía PRONABEC. Asimismo, si tienes alguna duda, entonces puedes comunicarte por medio del número 0800-000-18, pero también vía la cuenta oficial en Facebook del PRONABEC.
Beca 18 es un programde de PRONABEC, dentro del Ministerio de Educación.
Escuelas pedagógicas aptas para Beca 18 para marzo-abril de 2026
Entre marzo y abril de 2026 estas son las instituciones superiores en las cuales se realizarán evaluaciones para postulantes a Beca 18:
- Bilingüe (Ucayali).
- José Jiménez Borja (Tacna).
- Generalísimo José de San Martín (San Martín).
- Mercedes Cabello de Carbonera (Moquegua).
- Indoamérica (La Libertad).
- Teodora Peñaloza (Junín).
- San Francisco de Asís (Ica).
- Santa Rosa (Cusco).
- Gregorio Santos (Cusco).
- Arístides Merino Merino (Cajamarca).
- Cuna de La Libertad (Ayacucho).
- Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Arequipa (Arequipa).
- La Inmaculada (Arequipa).
- La Salle (Cusco y Apurímac).
- César Abraham Vallejo Mendoza (Amazonas)
- Loreto (Loreto, evaluación en abril).
- Lamas (San Martín, evaluación en abril).
Fechas de institutos procesos de admisión próximos
- Cepeban (San Martín): inicia clases el 27 de abril.
- Zegel (Lima, Ica, Piura y Arequipa): inicia clases el 20 de abril.
- Escuela Khipu (Cusco): inicia clases el 20 de abril.
- Instituto SISE (Lima): inicia clases el 8 de abril.
- La Pontifica (Ayacucho): inicia clases el 23 de marzo.
- Certus (Lambayeque y Arequipa): inicia clases el 23 de marzo.
- Escuela Toulouse Lautrec (Arequipa): proceso virtual hasta fines de marzo.
- Escuela Continental (Junín): proceso virtual hasta fines de marzo.
- Instituto Peruano de Administración de Empresa-IPAE (Iquitos): proceso hasta el 20 de marzo.
- Tecsup N° 2 (Arequipa): evaluaciones entre marzo y abril.
- Tecsup N° 1: evaluaciones en sede de La Libertad.
- Instituto Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui (Moquegua): admisión el 29 de marzo.
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