Postula a Beca 18 2026: listado completo de institutos superiores y fechas de la segunda fase para acceder a una vacante

Si fuiste uno de los estudiantes que no consiguió una vacante o que no participaron en la primera fase de Beca 18 2026, hay buenas noticias para ti, pues podrás intentarlo nuevamente en la segunda etapa de este programa del PRONABEC para cursos estudios en instituciones superiores en diversas regiones del Perú.

Cuándo se realizará la segunda etapa de Beca 18 2026

Ante esto, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación (Minedu) informó que hay plazas abiertas para escuelas superiores aptas para todos los que deseen postular a carreras, según Erfurt Castillo, ministro de Educación, de alta demanda (según la Encuesta de Demanda Ocupacional) en instituciones de educación tecnológica, entre ellas para los hijos de maestros que quieren prepararse en pedagogía.

Ten en cuenta lo siguiente: la segunda etapa de postulación a Beca 18 2026 se llevará lugar entre el 6 al 27 de abril de 2026, para lo cual deberás ingresar al portal del programa vía PRONABEC. Asimismo, si tienes alguna duda, entonces puedes comunicarte por medio del número 0800-000-18, pero también vía la cuenta oficial en Facebook del PRONABEC.

Beca 18 es un programde de PRONABEC, dentro del Ministerio de Educación.

Escuelas pedagógicas aptas para Beca 18 para marzo-abril de 2026

Entre marzo y abril de 2026 estas son las instituciones superiores en las cuales se realizarán evaluaciones para postulantes a Beca 18:

Bilingüe (Ucayali).

José Jiménez Borja (Tacna).

Generalísimo José de San Martín (San Martín).

Mercedes Cabello de Carbonera (Moquegua).

Indoamérica (La Libertad).

Teodora Peñaloza (Junín).

San Francisco de Asís (Ica).

Santa Rosa (Cusco).

Gregorio Santos (Cusco).

Arístides Merino Merino (Cajamarca).

Cuna de La Libertad (Ayacucho).

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Arequipa (Arequipa).

La Inmaculada (Arequipa).

La Salle (Cusco y Apurímac).

César Abraham Vallejo Mendoza (Amazonas)

Loreto (Loreto, evaluación en abril).

Lamas (San Martín, evaluación en abril).

Fechas de institutos procesos de admisión próximos