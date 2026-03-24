¡CONFIRMADO! Corte de luz en Lima y Callao: más de 10 horas sin electricidad en varios distritos este 25 de marzo
Más de 6 distritos en Lima y Callao, sufrirán un nuevo corte de electricidad durante este miércoles 25 de marzo. ¿Tu zona ha sido incluida?
¡Nuevo corte de luz durará hasta por diez horas! Lima y Callao registrará suspensión del servicio de electricidad durante este miércoles 25 de marzo, y muchos sectores se verán afectados, por lo que será necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones.
Pluz Energía Perú ha confirmado en un nuevo comunicado que serán diez distritos los incluidos en esta interrupción del recurso hídrico. Entre ellos se registra San Martín de Porres, Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho. Vecinos y vecinas de estas zonas deberán estar alertas y prevenir.
Las razones del corte responden a mantenimientos programados para mejorar la red y emergencias por fallas técnicas, lo cual servirá para garantizar la calidad del servicio y conservarlo en óptimas condiciones.
Nuevo corte de luz afectará varios distritos de Lima y Callao este 25 de marzo
Corte de luz este 25 de marzo
San Martín de Porres 8.30 - 18.30
- ASOCIACION MARYLAND AV. EL SAUCE MZ A, B, C, D, E, F, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 3 MZ E, CALLE 4 MZ B, PROGRAMA VIVIENDA RESIDENCIA LAS CASUARINAS DEL NORTE AV. EL SAUCE MZ C, AV. LOS EUCALIPTOS MZ A, B, URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS AV. SAN FRANCISCO MZ C, D, CALLE 1 MZ A, B, C, E, F, PASAJE 3 MZ D, E, PASAJE 4 MZ C, D, PASAJE 5 MZ B, C, URB. RIVERA AZUL CALLE LOS EUCALIPTOS MZ B, J.
Los Olivos 9.00 - 15.00
- A.H. 19 DE MAYO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, AV. HUAYLAS MZ E, AV. NARANJAL MZ D, CALLE A MZ M, CALLE C MZ N, CALLE PISCOBAMBA MZ C.
Puente Piedra 9.00 - 18.00
- A.H. LAS ORQUIDEAS MZ A, B, A.H. LOS LIRIOS MZ A, B, ASOC. LAS MAGNOLIAS MZ D, F, A.H. LAS BEGONIAS MZ A, B, F, ASOC. VALLE HERMOSO MZ A.
Independencia 9.30 - 15.30
- URB. TAHUANTINSUYO CALLE ANTISUYO CDRAS 4, 5, AV. SACSAYHUAMAN CDRA 3, CALLE COLQUEPATA CDRA 3, JR. QUIQUIJANA CDRA 3, AV. OLLANTAYTAMBO CDRA 3, A.H. 6 DE MAYO MZ A.
Lima Cercado 9.00 - 12.00
- AV. INDUSTRIAL CDRAS 3, 4, PASAJE MATERIALES CDRA 6.
Callao 13.00 - 16.00
- URB. PARQUE INTERNACIONAL AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 52,53, 54, CALLE OMEGA CDRA 11 MZ L CALLE DELTA CDRA 1, CALLE EPSILON CDRA 2,
San Juan de Lurigancho 13.00 - 16.00
- URB. CANTO REY AV. EL PARQUE CDRA 5 MZ D, ASOC. LA PLANICIE DE CANTO GRANDE MZ E, F, H, J, ASOC. PRO VIV. GARAGAY MZ D.
San Antonio de Chaclla 8.30 - 19.00
- ANEXO 8 SECTOR CENTRAL AV. 13 DE JUNIO MZ Q1 U1, X1, AV. LA PAZ MZ CZ31, JR. HUANTA MZ A3, JR. HUANUCO CDRA 1, MZ A3, D3, K3, L3, JR. CANGALLAO MZ E3, F3, JR. ICA CDRA 1, MZ D3, JR. JUNIN CDRA 1 MZ I3, R3, CALLE SAN ANTONIO MZ 8°, U1, V1, X1, CALLE SANTA MARIA MZ C2, Y1, CALLE TUPAC AMARU MZ P1, Q1, ANEXO SECTOR OESTE MZ A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, K3, K3, L3 M3 O3, P3, Q3, R3, ASOC. VALLE EL TRIUNFO ANEXO 8 MZ A6, B3, F3, G3, H3, O3, R3, JR. HUANUCO CDRA 1, MZ A3, K3, L3, JR.ICA CDRA 1, MZ D3, JR. JUNIN CDRA 1, MZ R3, JR. CANGALLAO MZ F3.
Pueblo Libre 13.00 - 15.30
- AV. PARQUE 28 DE JULIO CDRA 1, CALLE GRANADA CDRA 4.
Medio Mundo 8.00 - 13.00
- CLIENTE PM0317 (S: 1808484); UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO
Canales de atención de Pluz Energía Perú
Puedes comunicarte con Pluz Energía Perú por medo del Fonocliente (517-1717), WhatsApp oficial (939 605 111), la oficina virtual en pluz.pe y la App "Mi Pluz" para consultas, pagos y reportes de averías. De igual manera, para reclamos tienes la opción del fonocliente@pluz.pe y a su vez, centros de servicio presenciales.
