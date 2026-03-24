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¡Más de 15 horas sin agua! Vecinos de 5 distritos en Lima sufrirán nuevo corte del servicio este 25 de marzo
Sedapal ha confirmado que no habrá agua hasta por 15 horas en varias partes de la capital durante este 25 de marzo y AQUÍ podrás enterarte si serás afectado o no.
¿Corte masivo? Este miércoles 25 de marzo, varios sectores de Lima no podrán realizar sus actividades como de costumbre, ya que se ha confirmado una nueva suspensión del recurso de agua, situación que influirá directamente en los hogares y desde ya genera gran preocupación.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, por medio de su canal de difusión, que en esta mitad de semana se ejecutarán algunos trabajos de mantenimiento, empalmes y reparación en ductos, con la finalidad de seguir brindando un buen servicio a cada uno de las viviendas.
Los distritos confirmados son Chaclacayo, La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate y Comas. Sin embargo, es importante considerar que en áreas específicas el corte durará hasta 15 horas. ¿Tu zona está incluida? Verifica AQUÍ qué dice la información establecida por la empresa encargada.
Corte de agua se ha confirmado este 25 de marzo / FOTO: Sedapal
Corte de agua este 25 de marzo
Chaclacayo
- Zonas: Urb. El Cuadro. Cuadrante: Calle J. P.J. 5-6-7-8-9-10-11-12.
- Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Ate
- Zonas: A.H. Huaycán zonas K, L, M. UCV 158B-158C, 160B, 170, 170B, UCV 171D.
- Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- También habrá corte en sector 164 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B.
San Juan de Lurigancho
- Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.
- Zonas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac. Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce Segundo, A.H. Santa Rosa del Sauce, AF Brisas Santa Rosa del Sauce, AF 24 de Diciembre Ampl. A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, PI Jardines de Santa Clarita sector Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce.
- Sector: 406.
Lurigancho
- Horario: Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Zonas: Asoc. Corazón de Jesús sector 8, Asoc. Bella Unión anexo 8, Comunidad Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptus, Asoc. Julio César Tello Jicamarca sector oeste anexo 8, Reservorio afectado R-EAP 06, Asoc. Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo.
Comas
- Zonas: P.J. Clorinda Málaga de Prado. Cuadrante: A.H. Clorinda Málaga comité 10, A.H. Clorinda Málaga comité 13.
- Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
La Molina
- Zonas: Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U1 y Super Mz. U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Asoc. El Cascajal.
- Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
¿Para qué sirven los cortes de agua programados por Sedapal?
Estas suspensiones se realizan para lograr que la entidad pueda ejecutar diversos trabajos técnicos, como limpieza y desinfección de reservorios, empalmes de nuevas tuberías a la red matriz, y mantenimiento preventivo de la infraestructura hídrica.
Canales de atención en Sedapal
Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.
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