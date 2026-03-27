Temblor en Perú HOY, viernes 27 de marzo EN VIVO: ÚLTIMO reporte de epicentro y magnitud de sismos, según IGP

Este viernes, 27 de marzo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), compartirá información exacta sobre los últimos temblores registrados. Estos movimientos se presentan a menudo en varias zonas, por ser un país altamente sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Temblor en Perú HOY, viernes 27 de marzo EN VIVO 09:30 ¡Bienvenidos! ¡Bievenidos! En esta nota haremos seguimiento de los últimos temblores que registre el IGP en todos los rincones del país durante la presente jornada.

¿Cómo funciona el IGP?

El IGP se encarga de monitorear los temblores en tiempo real a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), utilizando una red de más de 70 estaciones sísmicas para registrar magnitudes y epicentros.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

Ante un temblor, es clave contar con una mochila de emergencia con un botiquín de primeros auxilios, copia de documentación, llaves, silbato, agua, alimentos no perecibles, mantas para cubrirse y artículos básicos de higiene.

¿Qué hacer durante un temblor para evitar accidentes?

Mantén la calma, evita correr o gritar.

Agáchate, cúbrete y sujétate, siempre debajo de una mesa resistente.

Aléjate de ventanas y vidrios.

No uses ascensores.

Ubícate en zonas seguras, es decir las columnas o muros estructurales.

Protege tu cabeza y cuello.

Si estás afuera, aléjate de postes y edificios.

Si estás manejando, detente en un lugar seguro.

Canales de información del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa sobre sismos en tiempo real mediante su web oficial Último Sismo, la app Sismos Perú, y redes sociales (Facebook/X). Si buscas realizar consultas institucionales, podrás hacerlo desde el correo comunicaciones@igp.gob.pe o el teléfono +51 13172300.