¡Gran alivio para Lima! Tras casi 6 años cerrada, reabren importante avenida muy transitada que conecta varios distritos

En octubre de 2020, la avenida 28 de julio, que recorre Lima centro y La Victoria, una artería importante por décadas que conecta varios distritos de la capital fue cerrada en varios tramos para realizar obras en la Línea 2 del Metro de Lima. Han pasado casi seis años desde entonces y las autoridades locales reabrieron esta arteria vital, dando cierto alivio al ya caótico tráfico limeño.

La Victoria reabre tramo de avenida 28 de julio por obras de la Línea 2

La liberación de esta avenida se dio en tres carriles que, de acuerdo a la Municipalidad de La Victoria, reveló que fue removido el cerco en la estación E-14 Manco Cápac. ¿Cuál es su repercusión? Se reaperturaron 150 metros de vía, es decir, dos cuadras de esta avenida de este a oeste.

El beneficio de esta puesta en funcionamiento de este tramo es que permitirá, por ejemplo, a nueve líneas de transporte urbano retomar su ruta original, la cual va dirigida hacia el Centro de Lima. También será de mucha ayuda para el transporte de carga, así como para los autos privados.

El acceso al parque Manco Cápac estaba limitado por las obras de la Línea 2.

Cómo era la avenida 28 de julio antes de la reapertura

Pero, ¿cuál era el panorama durante la clausura de este tramo en la avenida 28 de julio en La Victoria? Tuvieron que tomar un desvío, doblando por la avenida Manco Cápac, para luego tomar el jirón García Naranjo, regresar hacia 28 de julio y doblar por la avenida Iquitos, lo que desencadenó en un aumento del trayecto.

Por ello, con esta liberación del tramo en mención, las autoridades ediles esperan que la fluidez se restablezca paulatinamente, la cual, esperan, se compense con la demanda del uso de la Línea 2 del Metro, cuya puesta en funcionamiento tiene como finalidad agilizar de forma dramática el desplazamiento de los ciudadanos en una ciudad tan grande como Lima.

La reapertura de 2 cuadras en la avenida 28 de julio ayudará a la fluidez del tráfico.

Pero, no solo eso, también provocó un aumento dramático de la congestión vehicular (que ya de por sí era un caos), afectando a los vecinos, transeúntes y negocios alrededor. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿valió la pena esperar casi seis años para reabrir dos cuadras de una avenida altamente transitada?

Cómo van los avances de la Línea 2 del Metro de Lima en La Victoria

En la actualidad, el avance de la estación Manco Cápac está en un 99%, es decir, a nada de abrir sus puertas a los usuarios. Pero, no solo eso, porque la reapertura de este tramo de la avenida 28 de julio constó en reponer calzadas, veredas, rampas, áreas verdes, señalización vertical y horizontal.