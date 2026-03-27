¡A tomar precauciones! Sedapal confirma corte de agua por varias horas en 5 distritos de Lima para el 28 de marzo
Sedapal ha anunciado por sus canales oficiales nuevos cortes del suministro de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.
Lima se encuentra en medio de un desierto, por lo que el servicio de agua es crucial en una urbe donde el líquido elemento no es abundante, así como contar con muchas zonas donde el alcantarillado para tener este servicio básico aún es una brecha que superar. Teniendo este contexto como marco, es que Sedapal realiza diversos cortes, ya sea para realizar mantenimiento u obras con el objetivo de activar el suministro de agua potable.
Sedapal: corte de agua en distritos de Lima para el sábado 28 de marzo
En ese sentido, y por medio de sus canales oficiales, es que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha informado a la ciudadanía sobre la programación de nuevos cortes del servicio de agua potable para el sábado 28 de marzo de 2026, la cual tendrá lugar en los distritos de Ate, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y El Agustino.
Ate
Sector 181
Desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urb. Mayorazgo 4° etapa, Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raque 2° etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano 2° etapa, Lotización Ind. La Molina, Asociación Viv. Santa Anita Baja, Fábrica Faber Castell.
Ate sector 181.
Sector 182
Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.: Asociación El Rosario, Asociación de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asociación Pariachi 2° etapa, Asociación Filadelfia 4° etapa, Asociación Los Girasoles, Asociación Barrio el Descanso, Asociación Resd. Villa Hermosa, Asociación Prop. El Lúcumo.
Ate sector 182
Sector 159
Desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asociación Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa, APV. San Remo de Santa Clara, Asociación 30 de Agosto, Asociación Las Brisas de Santa Clara, Asociación 5 Estrellas, Asociación 6 de diciembre, Asociación La Estancia de Santa Clara, Asociación Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.
Ate sector 159.
Sector 178
Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Asociación Las Viñas de San Juan. Manzana A1 - B1 - C1 - D1 - E1 - F1 - G1 - H1 - I1 - J1 - K1 - L1 - M1 - N1 - Ñ1 - O1, Manzana Z - Y - X.
Ate sector 178.
El Agustino
Sector 78
Desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.: AH Hatary Llaqta, Manzana O - P - Q - R - N - M, Manzana H - I - J - K.
El Agustino sector 78.
Los Olivos
Sector 84
Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.: A. H. San Martín, Asociación Viv. Programa Las Palmeras, Asociación Resid. Tayacaja S.M.p., Asociación Vivienda Casuarinas del Norte II Etapa, Programa Viv. San Cristóbal, Programa Vivienda Señor de Muruhuay, Programa Vivienda SUTAESSALUD - sector 255.
Los Olivos sector 84.
San Juan de Lurigancho
Sector 404
Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.: Conjunto Residencial Haciendo de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Vivienda Trabajadores APTL LTDA 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asociación Villa Mangomarca, AF La Rinconada, AH San Pablo de Mangomarca.
San Juan de Lurigancho sector 404.
Sector 136
Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: Urb. San Antonio de Carapongo 1° etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4° etapa Ampliación Calle 3A, Calle 2, Calle 3.
San Juan de Lurigancho sector 136.
San Martín de Porres
Sector 255
Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.: Asentamiento Humano Nueva Jerusalén del Paraíso, A. H. Villa Isolina, Asociación de Pobladores Huertas del Paraíso - sector 255.
San Martín de Porres sector 255.
