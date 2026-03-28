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¡Atención, vecinos! Este domingo 29 de marzo Sedapal cortará el servicio de agua en 3 distritos de Lima Este
Conoce aquí cuáles son los distritos de Lima Este que no contarán con servicio de agua el domingo 29 de marzo. Toma las debidas precauciones sieres uno de los afectados.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado nuevos cortes del servicio de agua para tres distritos de Lima Este para el domingo 29 de marzo de 2026, por lo que en la siguiente nota tendrás el detalle y así tomar las debidas precauciones.
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Sedapal confirma corte de agua en estos distritos de Lima
Los distritos en los cuales Sedapal cortará el servicio de agua son Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho y La Molina, por lo general a inicios de la tarde hasta antes de culminar el domingo 29 de marzo. Si eres uno de los afectados, lo recomendable es almacenar agua de forma inteligente. Toma nota:
Ate
Sector 162
Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: Asoc. Viv. Melcochita, Asoc. Viv. Virgen de la Asunción, Asoc. Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Habilitación Urbana Nueva San José, Asoc. Los Robles 3° etapa, Condominio Paseo del Sol, Asoc. Huachihuaylas, Urb. Huayllay, Asoc. Las Alondras, Urb. Éxito, Asoc. San Antonio de Umaru, A.H. Las Vegas, Asoc. Las Flores, Asoc. El Porvenir, Asoc. La Esperanza, Asoc. 8 de octubre, Urb. San Martín de Porres, Asoc. Ricardo Palma, Urb. San Gregorio, Condominio Las Flores, Asoc. Virgen de Cocharcas, Conj. Resd. Prados del Sol, Asoc. Paraíso, Asoc. Huáscar, Asoc. Santa Lucía, A.H. César Vallejo, Asoc. Villa la Breña, Asoc. 25 de Mayo.
Ate secto 162.
Sector 159
Desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Coop. DEMSA, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardínes de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena.
Ate sector 159.
San Juan de Lurigancho
Sector 129
Desde las 10.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.: A.H. Unión Perú, Avenida Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.
San Juan de Lurigancho sector 129.
Sector 136
Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.: Urb. San Antonio de Carapongo 3° Etapa. Cuadrante: A.H. Lucho Bueno - E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacutec.
San Juan de Lurigancho sector 136.
Sector 138
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: CP Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, Asoc. Casa Huerta El Inti, Asoc. Villa La Era, A.H. San Francisco de Ñaña, Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV Etapa, Asoc. El Monte de Ñaña, Asoc. Villa Migdal Shalom, Asoc. Villa Los Saucos.
San Juan de Lurigancho sector 138.
La Molina
Sector 196
Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urbanización Rinconada Alta I y II Etapa.
La Molina sector 196.
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