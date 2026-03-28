0
EN VIVO
Perú vs Senegal

¡Atención, vecinos! Este domingo 29 de marzo Sedapal cortará el servicio de agua en 3 distritos de Lima Este

Conoce aquí cuáles son los distritos de Lima Este que no contarán con servicio de agua el domingo 29 de marzo. Toma las debidas precauciones sieres uno de los afectados.

Joel Dávila
La empresa pública ha anunciado cortes de servicio para estos distritos populosos.
La empresa pública ha anunciado cortes de servicio para estos distritos populosos. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado nuevos cortes del servicio de agua para tres distritos de Lima Este para el domingo 29 de marzo de 2026, por lo que en la siguiente nota tendrás el detalle y así tomar las debidas precauciones.

En Lima, millones de personas que viven en asentamientos humanos, no cuentan con servicios básicos.

PUEDES VER: Vecinos de Ate celebran crucial obra que mejora calidad de vida de personas con viviendas en zonas empinadas con escaleras e iluminación

Sedapal confirma corte de agua en estos distritos de Lima

Los distritos en los cuales Sedapal cortará el servicio de agua son Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho y La Molina, por lo general a inicios de la tarde hasta antes de culminar el domingo 29 de marzo. Si eres uno de los afectados, lo recomendable es almacenar agua de forma inteligente. Toma nota:

Ate

Sector 162

Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.: Asoc. Viv. Melcochita, Asoc. Viv. Virgen de la Asunción, Asoc. Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Habilitación Urbana Nueva San José, Asoc. Los Robles 3° etapa, Condominio Paseo del Sol, Asoc. Huachihuaylas, Urb. Huayllay, Asoc. Las Alondras, Urb. Éxito, Asoc. San Antonio de Umaru, A.H. Las Vegas, Asoc. Las Flores, Asoc. El Porvenir, Asoc. La Esperanza, Asoc. 8 de octubre, Urb. San Martín de Porres, Asoc. Ricardo Palma, Urb. San Gregorio, Condominio Las Flores, Asoc. Virgen de Cocharcas, Conj. Resd. Prados del Sol, Asoc. Paraíso, Asoc. Huáscar, Asoc. Santa Lucía, A.H. César Vallejo, Asoc. Villa la Breña, Asoc. 25 de Mayo.

Sedapal

Ate secto 162.

Sector 159

Desde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Coop. DEMSA, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardínes de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena.

Sedapal

Ate sector 159.

San Juan de Lurigancho

Sector 129

Desde las 10.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.: A.H. Unión Perú, Avenida Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.

Sedapal

San Juan de Lurigancho sector 129.

Sector 136

Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.: Urb. San Antonio de Carapongo 3° Etapa. Cuadrante: A.H. Lucho Bueno - E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacutec.

Sedapal

San Juan de Lurigancho sector 136.

Sector 138

Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: CP Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, Asoc. Casa Huerta El Inti, Asoc. Villa La Era, A.H. San Francisco de Ñaña, Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV Etapa, Asoc. El Monte de Ñaña, Asoc. Villa Migdal Shalom, Asoc. Villa Los Saucos.

Sedapal

San Juan de Lurigancho sector 138.

La Molina

Sector 196

Desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: Urbanización Rinconada Alta I y II Etapa.

Sedapal

La Molina sector 196.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

Lo más visto

  1. ¡A tomar precauciones! Sedapal confirma corte de agua por varias horas en 5 distritos de Lima para el 28 de marzo

  2. ¿Habrá Ley Seca en las Elecciones 2026? Cuándo empieza y cuál es la multa por infringir la prohibición de beber alcohol

  3. ¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano