Temblor en Perú HOY, sábado 28 de marzo EN VIVO, según IGP: ¿dónde fue el sismo, epicentro y magnitud?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presentará este sábado 28 de marzo un nuevo reporte sobre los sismos registrados en el país, brindando información detallada sobre la magnitud, ubicación y profundidad de cada evento sísmico, y AQUÍ podrás acceder a esos detalles. Este informe permitirá a la población mantenerse informada sobre la actividad sísmica reciente en el territorio nacional.

Temblor en Perú HOY, sábado 28 de marzo EN VIVO 09:50 Sismo en Arequipa, 28 de marzo IGP reportó un sismo con estas características: fecha y hora local: 28/03/2026 08:18:49; magnitud: 4.0; profundidad: 32km; latitud: -17.01; longitud: -72.81; referencia: 44 km al S de Camaná, Camaná - Arequipa. 09:26 ¡Bienvenidos! Aquí conocerán todos los detalles de los movimientos telúricos más recientes que tuvieron lugar en Perú este sábado 28 de marzo de 2026.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Lo primero es ubicarte en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales, alejándote de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de una vivienda, no corras ni uses escaleras o ascensores mientras dura el movimiento. Permanece en el lugar hasta que termine el sismo. En cambio, si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas y elementos que puedan desprenderse.

En caso de estar conduciendo, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles o zonas con riesgo de derrumbe. Asimismo, es importante tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y documentos básicos.

Finalmente, una vez pasado el sismo, verifica el estado de tu entorno, ayuda a quienes lo necesiten y sigue solo la información oficial de entidades como el Instituto Geofísico del Perú.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe incluir artículos básicos que te permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas tras un desastre como un sismo. Es importante que esté lista y en un lugar accesible para todos en casa.

Elementos esenciales:

Agua (botellas suficientes por persona)

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas)

Linterna y pilas de repuesto

Radio portátil

Botiquín de primeros auxilios

Medicamentos personales

Artículos personales y de seguridad:

Copias de documentos (DNI, seguros, contactos)

Dinero en efectivo

Ropa ligera y abrigo

Mascarillas y alcohol o gel antibacterial

Silbato (para pedir ayuda en caso de emergencia)

Otros útiles: