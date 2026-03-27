Realizan importante obra que protegerá a vecinos de focos de infección contra enfermedades peligrosas: ¿Dónde se realizó?

La basura es un problema no menor en una ciudad como Lima, ya que es recurrente ver en el paisaje urbano acumulación de estos residuos, que no solo afectan la transitabilidad de autos y peatones, sino principalmente porque pueden acarrear severos problemas de salud para los vecinos. Por ello, la Municipalidad de San Martín de Porres ha realizado una importante labor en favor de sus residentes.

Municipalidad de San Martín de Porres remueve basura a orillas del río Rímac

La comuna de Lima Norte publicó las labores de limpieza en el Puente Belaúnde. ¿Con qué objetivo? Simple, eliminar residuos y el mal olor que molesta a los vecinos, pero también se convirtió en un lugar peligroso por la presencia de gente de mal vivir.

La remoción de la basura debajo del puente es de vital importancia, ya que con ello se cortan de raíz los focos de infección que, al mismo tiempo, pueden conllevar a que las personas contraigan enfermedades peligrosas.

Además, se implementaron mallas para evitar que personas con no las mejores intenciones ingresen a dicha zona, la misma que ha sido un factor no menor en el empeoramiento de este lugar.

El río Rímac fue el centro de acción de la recolección de basura.

En redes sociales, la Municipalidad de San Martín de Porres compartió imágenes de estas labores, en las mismas vemos a personal de la comuna llevando a la superficie los residuos, así como otro tipo de material que se amontonaba a orillas del río Rímac.

Qué enfermedades transmite la basura acumulada

La acumulación de basura se convierte en un foco de infecciones tan mortales como contagiosas, razón por la cual es vital llevar a cabo acciones de remoción, desinfección y limpieza de estas zonas, de lo contrario, los humanos estamos expuestos a:

Enfermedades gastrointestinales , como el cólera, diarrea, fiebre tifoidea, amibiasis, giardiasis, rotavirus, por agua o alimentos contaminados.

, como el cólera, diarrea, fiebre tifoidea, amibiasis, giardiasis, rotavirus, por agua o alimentos contaminados. Enfermedades respiratorias , como el asma, infecciones agudas, laringitis, faringitis, neumonía, bronquiolitis, EPOC, por inhalar microorganismos en el aire o por la quema de basura.

, como el asma, infecciones agudas, laringitis, faringitis, neumonía, bronquiolitis, EPOC, por inhalar microorganismos en el aire o por la quema de basura. Afecciones dermatológicas y micóticas , como el desarrollo de hongos, bacterias que producen irritaciones e infecciones en la piel.

, como el desarrollo de hongos, bacterias que producen irritaciones e infecciones en la piel. Infecciones por plagas , como las ratas, moscas y mosquitos, los cuales son atraídos por los residuos y que transmiten enfermedades como el dengue, malaria, paludismo, fiebre amarilla, peste bubónica, rabia o leptospirosis.

, como las ratas, moscas y mosquitos, los cuales son atraídos por los residuos y que transmiten enfermedades como el dengue, malaria, paludismo, fiebre amarilla, peste bubónica, rabia o leptospirosis. Enfermedades graves, que pueden causar males como cáncer, defectos de nacimiento, peso bajo del recién nacido, problemas cardiovasculares.