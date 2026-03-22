¿Habrá PARO NACIONAL en Perú? Productores de arroz advierten FUERTES MEDIDAS en 15 días

Desde la pandemia del COVID-19, el agro peruano ha sufrido diversos golpes como la recesión, el aumento de precios, la crisis política y las guerras en el extranjero. Este segmento de la producción está siendo golpeado duramente: ante esto, los productores de arroz peruanos advierten que ingresarán a huelga indefinida si es que el Gobierno central no declara en emergencia este sector.

Arroceros convocarán paro nacional si es que Gobierno no cumple con sus demandas

En ese sentido, Hermitanio Rojas, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, aseguró que convocarán al paro nacional si es que el Ejecutivo no declara en emergencia este sector en unos 15 días, según dijo a RPP.

“Sería una huelga indefinida, no solo de los arroceros, porque todo el sector agrario está mal: los paperos, el maicero, el cañero. Estamos olvidados por este gobierno y los otro que han pasado, ya que no hay una política agraria”, comentó.

Debido a múltiples factores, Rojas aseguró que atraviesan una situación más que difícil, entre estos, los bajos precios que les pagan por el arroz, asegurando que solo ganan entre S/0.50 a S/0.60 por kilo de este producto, afectando a más de 150.00 productores, pese al alza de costos de los fertilizantes y petróleo.

La República detalla que los arroceros están molestos porque el Gobierno no ha cumplido con la promesa de compras que beneficiarían a los trabajadores del campo, cuyos insumos abastecerían a los programas sociales de alimentación.

“Tuvimos reuniones en Lima y Jaén en la cual se comprometieron (las autoridades nacionales), pero hasta ahora nada”, dijo Rojas con evidente indignación.

El problema del arroz asiático contaminado

Asimismo, destacó el problema del arroz asiático que llega al Perú, el cual no solo no tiene la misma calidad, sino que muchos estos lotes estarían contaminados: “Es un arroz reciclado, procesado, lo venden al Perú y lo mezclan acá con nuestro producto bueno y lo venden en marcas reconocidas”.

Pero no solo piden declarar en emergencia el sector, también solicitan cerrar por 120 días las importaciones, así como que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fiscalice eficientemente el material contaminado que ingresa al Perú.