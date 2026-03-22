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Vecinos de Lima Sur celebran buena noticia: importante obra mejorará calidad de vida y facilitará el tránsito vehicular

Esta importante obra va a conectar los distritos del sur de Lima con la carretera Panamericana Sur, promoviendo un tráfico fluido en la zona.

Joel Dávila
Este puente fue clausurado en 2025 por graves problemas con su estructura.
Este puente fue clausurado en 2025 por graves problemas con su estructura. | Foto: Emape
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Lima Metropolitana es una ciudad con más de 10 millones de habitantes, es una urbe enorme y cada distrito cuenta con sus propias problemáticas que afectan de distintas formas a los vecinos. En Lurín, las autoridades locales vienen realizando obras en una importante artería que no solo le dará mayor movilidad al tránsito vehicular, sino también mayor seguridad a sus habitantes.

En la actualidad, estos caminos son simples trochas presas de las condiciones climáticas.

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Realizan importante obra para reforzar puente clave en Lurín y Lima Sur

Por ello, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), viene realizando trabajados de reforzamiento en el puente vehicular Conchán, una estructura vital que conecta este distrito, así como a toda Lima Sur con la carretera Panamericana Sur.

Los trabajos de basan en el reforzamiento estructural de dicho dicho puente, cuyo avance se encuentra en la actualidad en un 32 por ciento, pero la obra continúa en estos momento con la excavación en la zona de los pilares, lo que consiste en retirar el concreto dañado, así como ensanchar las cimentaciones.

Lurín

El puente Conchan de Lurín une Lima Sur con la carretera Panamericana Sur.

Pero, ¿Cuál es el propósito de estos trabajos que viene realizando Emape en el puente Conchán en Lurín? Simple, recuperar la capacidad de carga, es decir, que mejorar su peso total, lo que traduce no solo en el de la propia estructura, sino también al que proporcionan los autos que lo atraviesan.

Por qué clausuraron el puente Conchán de Lurín

La empresa municipal compartió imágenes de esta obra en sus redes sociales, concitándose una buena recepción de parte de los usuarios, ya que debe recordarse que el puente Conchán de Lurín fue clausurado para el tránsito vehicular el pasado 24 de marzo de 2025.

¿Cuáles fueron los motivos para esta clausura? El hundimiento de las vías, así como el deterioro estructural que ya era grave en dicho momento. Con el cierre de ambos carriles, como era de esperarse, se produjo desde entonces serios congestionamientos vehiculares, ya que se tuvieron que tomar otras rutas.

Lurín

Los trabajos constan en reforzar la capacidad de carga del puente clausurado en marzo de 2025.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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