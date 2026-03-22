¿Mejor no vamos a la playa? Lanzan ALERTA ROJA en costa peruana por neblinas, poca visibilidad y fuertes vientos

El otoño en Perú ya empezó el pasado 20 de marzo de 2026, pero el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI) ha confirmado una noticia preocupante: que en los siguientes días, las costas del litoral peruano presentarán fuertes vientos, poco visibilidad y neblina intensa, por lo que se pide precaución a la población.

Cómo afectarán estas precipitaciones el litoral peruano

Entre horas de la madrugada, primeras horas de la mañana y para el atardecer se prevé este tipo de precipitaciones. La alerta roja se caracterizará por vientos de “moderada a extrema intensidad”, llegando a alcanzar los 46 kilómetros por hora. En su portal web oficial, el Senamhi dijo al respecto: “Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad horizontal (…) Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada, las primeras horas de la mañana y atardecer”.

Pero ¿qué regiones del Perú se verán afectadas por estos cambios climáticos? Según Senamhi, esto comenzó el domingo 22 de marzo a las 0.00 horas y se prevé que se extienda hasta el martes 24 de marzo a las 23.59 horas en regiones como: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Cómo se desarrollarán los fuertes vientos en la costa peruana, según Senamhi

De acuerdo a la entidad del Estado peruano, de esta manera se desenvolverán los vientos a lo largo y ancho de la costa peruana:

Domingo 22: se espera que los vientos en la costa norte alcancen los 32 km/h, en la costa centro los 34 km/h, y unos 20 km/h en la costa sur, pero en la costa Ica con mayor fuerza en los 40 km/h.

Lunes 23: se pronostican vientos en la costa norte de hasta 37 km/h, mientras que en la costa centro en los 34 km/h, en la costa sur rondará los 20 km/h, pero an la costa de Ica llegará a los 46 km/h.

Martes 24: para este último día (según lo dicho por Senamhi), habrían vientos de 32 km/h en la costa norte, de 34 km/h en la costa centro, de 20 km/h en la costa sur, mientras que en Ica alcanzarían los 40 km/h.