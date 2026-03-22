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¿Mejor no vamos a la playa? Lanzan ALERTA ROJA en costa peruana por neblinas, poca visibilidad y fuertes vientos
El otoño 2026 empieza con preocupantes noticias para las poblaciones costeras del litoral peruano, por lo que hay tener precauciones al momento de salir de casa.
El otoño en Perú ya empezó el pasado 20 de marzo de 2026, pero el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI) ha confirmado una noticia preocupante: que en los siguientes días, las costas del litoral peruano presentarán fuertes vientos, poco visibilidad y neblina intensa, por lo que se pide precaución a la población.
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Cómo afectarán estas precipitaciones el litoral peruano
Entre horas de la madrugada, primeras horas de la mañana y para el atardecer se prevé este tipo de precipitaciones. La alerta roja se caracterizará por vientos de “moderada a extrema intensidad”, llegando a alcanzar los 46 kilómetros por hora. En su portal web oficial, el Senamhi dijo al respecto: “Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad horizontal (…) Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada, las primeras horas de la mañana y atardecer”.
Pero ¿qué regiones del Perú se verán afectadas por estos cambios climáticos? Según Senamhi, esto comenzó el domingo 22 de marzo a las 0.00 horas y se prevé que se extienda hasta el martes 24 de marzo a las 23.59 horas en regiones como: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.
Cómo se desarrollarán los fuertes vientos en la costa peruana, según Senamhi
De acuerdo a la entidad del Estado peruano, de esta manera se desenvolverán los vientos a lo largo y ancho de la costa peruana:
Domingo 22: se espera que los vientos en la costa norte alcancen los 32 km/h, en la costa centro los 34 km/h, y unos 20 km/h en la costa sur, pero en la costa Ica con mayor fuerza en los 40 km/h.
Lunes 23: se pronostican vientos en la costa norte de hasta 37 km/h, mientras que en la costa centro en los 34 km/h, en la costa sur rondará los 20 km/h, pero an la costa de Ica llegará a los 46 km/h.
Martes 24: para este último día (según lo dicho por Senamhi), habrían vientos de 32 km/h en la costa norte, de 34 km/h en la costa centro, de 20 km/h en la costa sur, mientras que en Ica alcanzarían los 40 km/h.
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