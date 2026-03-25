¿Qué significa 'Ghosting' y 'Papeo', expresiones que usaron Keiko Fujimori y Mesías Guevara?

Durante el tercer día del Debate Presidencial con miras a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 del próximo 12 de abril, los candidatos Keiko Fujimori y Mesías Guevara tuvieron acalorados intercambios de palabras donde, inclusive, llegaron a usar expresiones coloquiales como “ghosting” y “papear”, por lo que muchas personas de diversas edades se preguntan por sus significados.

Qué es ghosting y papear: las palabras que se dijeron Keiko Fujimori y Mesías Guevara

Durante las puyas iniciales entre la lideresa de Fuerza Popular que encabeza el último sondeo de IPSOS con el candidato del Partido Morado, la primera dijo que le haría “ghosting”, mientras el segundo devolvió la expresión asegurando que, por su parte, la iba a “papear”.

Se tratan de dos expresiones coloquiales, una más general proveniente del inglés y que se usa mucho en nuestras latitudes del mundo anglosajón y europeo; la otra, por su parte, es más perteneciente a nuestras tierras hispanas y puede variar dependiendo del país donde se emplee.

Por ello, expliquemos qué significan cada uno de estos términos para tener una idea clara de lo que se dijeron Keiko Fujimori y Mesías Guevara:

Ghosting

En cuanto a esta palabra, hace referencia a la práctica de cortar toda comunicación con una persona, ya sea cita, amigo o pareja, de forma repentina y sin mediar explicación alguna. Es decir, desaparecer como un fantasma.

Se refleja en, por ejemplo, ignorar mensajes y llamadas, bloquear o eliminar contactos en redes sociales, mientras que la persona afectada, sin saber el por qué, puede padecer crisis emocional al no cerrarse un ciclo.

Es un fenómeno propio de la era digital, y entre sus razones se encuentran el miedo a tener conversaciones incómodas o directas acerca del fin de una relación, amistad u otro tipo de acercamiento, lo que conduce a una incapacidad para asumir el impacto de las propias acciones.

El “duelo ambiguo” es uno de los efectos del ghosting, la sensación de pérdida difícil de procesar. Los expertos recomiendan a las víctimas no culparse, todo lo contrario, aconsejan no buscar respuestas desesperadas, entendiendo que son presas de la falta de madurez de personas que no saben culminar ciclos.

Papear

Por su parte papear, en su génesis es un peruanismo que hace alusión a la comida y a diversas acciones referidas a esta acción fisiológica. SIn embargo, en redes sociales, este término ha adquirido nuevas connotaciones.

En ese sentido, en las plataformas digitales la palabra papear se refiere al acto de humillar a alguien, pero no solo eso, sino también al hecho de ganar una discusión, un término que se enmarcaría mucho más apropiado en el contexto de la discusión que tuvieron Keiko Fujimori y Mesías Guevara.

Sin embargo, esta acepción no ha sido reconocida por la RAE, ya que ha sido resignificado en tiempos modernos con la aparición de las redes sociales.