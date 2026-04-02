Corte de agua en Lima durante Semana Santa: varios distritos no tendrán servicio este viernes 3 de abril

Miles de ciudadanos en Lima aprovechan el feriado largo por la Semana Santa 2026, ya que, conforme a la normativa vigente, el Jueves Santo y el Viernes Santo son días de descanso. Sin embargo, estos planes se ven alterados, debido a que Sedapal ha informado sobre cortes en el servicio de agua en diversos distritos de la capital.

Conoce qué zonas de Lima no cuentan con el servicio de agua potable durante el viernes 3 de abril, además, verifica los horarios de corte para que puedas tomar tus precauciones con la finalidad de evitar inconvenientes durante estas fechas. Recuerda que es importante que almacenes el recurso y solo lo uses en situaciones importantes como higiene, alimentación o hidratación.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho el 2 y 3 de abril

El sector 306 del distrito de San Juan de Lurigancho no cuenta con el servicio de agua desde el miércoles 1 al jueves 2 de abril, debido a la rotura de tubería matriz. El horario es de 6.20 p. m. a 6.00 a. m.

Urb. San Juan

Cuadrante: Av. Belisario Suárez, Av. Tomás Guzmán,

Jr. Buenaventura Aguirre, Av. Miguel Iglesias

El sector 406 de SJL sufrirá corte de agua este viernes 3 de abril, en un horario programado de 8.00 a. m. a 11.55 p. m. Conoce las zonas afectadas:

APV Inca Manco Cápac 1ra etapa, Asoc. Inca Manco Capac Prog. La Basilia, Parque Zonal Wiracocha, Urb. Industrial Las Flores 81, Hiper Mercados, Urb. Villa Flores, APV Inca Manco Cápac I, II y III etapa, Los Jardines de San Vicente, Coop. La Huayrona Il y III, Inca Manco Cápac I, A.H. Los Palomares B, Agru. Andrés A. Cáceres, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro I y II, A.H. San Pedro, P.J. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1° de Mayo Ampl. Los Vencedores, A.H. José M. Arguedas, Asoc. Viv. Villa Casuarinas, A.H. Cerro Sauce Alto Sec. 1, Asoc. San Vicente, Asoc. San Marcos, Asoc. Pro Viv. Chavín de Huantar, Fábrica CELIMA, Asoc., San Juan I, Asoc, San Jorge, APV Inca Manco Capac II etapa (Industrial), Urb. Los Angeles, Zona Litigio, A.H. Santa Rosa de Azcarrunz, A.H. Los Palomares (Alto Horizonte), P.I. Jardines de Santa Clarita Sec. Jardines de CELIMA, Asoc. Santa Clarita, A.F. Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan Hospital Solidaridad, Agru. Las Palmeras IA.H. Villa Rosario, Asoc. Villa Rosario, Agru. Villa Victoria, APV Villa Rosario, A.H. Totoritas Parcelas Ay B.

Revisa las zonas afectadas y horarios del corte de agua de Sedapal este viernes 3 de abril.

Corte de agua en Ate este viernes 3 de abril

El sector 182 de Ate no contará con el servicio de agua potable este viernes 3 de abril. El horario de corte será de 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

A.H. Horacio Zevallos grupo I

Asoc. Sector Villa Las Praderas

Sector Norte Alta anexo 8

Asoc. Pro Viv. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo

Agrup. Viv. Santa Rosa

Junta Vecinal sector Señor de los Milagros, sector R2

A.H. Horacio Zevallos grupos J, K, G, H, I

A.H. Nuevo Progreso

A.H. Señor de los Milagros

A.H. 13 de Junio

A.H. 21 de Diciembre

A.H. Santa Rosa

A.H. Las Lomas

Por su parte, el sector 182 en Ate no contará con el servicio de agua potable este viernes 3 de abril, en el horario programado de 12 horas, desde las 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Asoc. Vivienda El Milagro de Mayo parte alta

A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos

Cuadrante: A.H. 24 de Setiembre parte alta

Corte de agua en La Molina el viernes 3 de abril

Este viernes 3 de abril, el sector 199 de La Molina no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 1.00 p. m. a 11.50 p. m. Las zonas afectadas son:

Asoc. Vivienda Ventracom Súper manzana U4

Urb. La Capilla,

Urb. Portada del Sol II etapa

Corte de agua en Lurigancho el viernes 3 de abril

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, Sedapal realizará corte de agua en Lurigancho este 3 de abril. El horario de la medida regirá desde la 1.00 p. m. a 11.50 p. m.