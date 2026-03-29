Elecciones 2026: nueva encuesta revela cambios inesperados tras el Debate Presidencial

Se ha publicado la más reciente encuesta que mide la intención de voto de los peruanos con miras a las Elecciones Generales 2026 que se realizarán el próximo domingo 12 de abril de 2026, lo cual ha mostrado cambios importantes, principalmente, tras la primera ronda del Debate Presidencial que tuvo lugar el pasado 23, 24 y 25 de marzo.

Elecciones 2026: cómo se movieron las preferencias electoral en la última encuesta

Según el más reciente sondeo publicado por IPSOS, el debate presidencial, si bien se caracterizó más por las puyas que por las propuestas, sí le habría servido a ciertos candidatos presidenciales para asentar su posición, sacar ventajas a los rivales o dejar el espectro de “otros”.

En ese sentido, el estudio realizado con tarjeta no muestra mayores novedades en la punta, pero sí es interesante percatarnos de que, de acuerdo a IPSOS, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene la tendencia al alza contando en esta ocasión con 11%, pero sacando un par de puntos de ventaja a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con un 9%, donde el candidato conservador sigue sin poder sostener el crecimiento de meses atrás.

Elecciones 2026: los que pelean por llegar a segunda vuelta

En tercer puesto, Carlos Álvarez (País para todos) deja el quinto lugar y avanza con un 7%, seguido de cerca por Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con un 5%, quien se habría visto beneficiado tras el debate, sobre todo, tras emplazar a Keiko Fujimori.

Resultados de la nueva encuesta de IPSOS para la Elecciones 2026.

Un punto atrás se encuentra Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 4%, quien, de acuerdo a muchos analistas, perdió una oportunidad de oro en el Debate Presencial. Con el mismo puntaje está Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 4%, el cual tampoco fue muy rotulante cuando le tocó debatir.

Elecciones: los que sacaron mejor provecho del Debate Presidencial

Un poco más relegados están Ricardo Belmont (Obras) con 3%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con 3%, Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) con 2%, Marisol Pérez Tello (Primero la gente) con 2%, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) con 2% y Ronald Atencio (Venceremos) con 2%.

Caso particular es el de Pérez Tello, quien es la que mejor ha sabido cosechar tras el debate presidencial, ya que de pasar del rubro de OTROS ahora se encuentra entre las opciones de los peruanos, pero aún falta determinar si su crecimiento es una tendencia o solo se trata de una foto del momento.

El resto de candidato suman un 12%, mientras el voto blanco/viciado/ninguno llega a los 21% y los que no precisan están en los 13%.

Así ha evolucionado el voto de los principales candidatos presidenciales, según IPSOS.

Elecciones 2026: cuándo será el próximo Debate Presidencial

Faltando exactamente dos semanas para que se celebren la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, estamos a un día de la segunda ronda del Debate Presidencial, el cual tiene la intención de contrastar las ideas de los 35 candidatos a la presidencia del Perú.

Pero, tal como sucedió en esta semana, serán tres jornadas que comprenderán tres fechas: lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, en las cuales tres candidatos compartirán turnos para exponer sus planes de gobierno en temas puntuales, rebatir propuestas de los adversarios.