Piero Quispe y Cielo Berrios cumplen 2 años de casados: esposa de jugador compartió tierno video de la boda

 El exjugador de Universitario se casó con Cielo Berrios hace algunos años y por su aniversario comparten video íntimo de la boda.

Roxana Aliaga
Piero Quispe y Cielo Berrios se casaron hace dos años.
Piero Quispe y Cielo Berrios se casaron hace dos años. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Piero Quispe y Cielo Berrios confirmaron que tiene 2 años de casados, esta noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja no compartió en sus redes sociales este momento tan importante para ambos. Por primera vez, la esposa del jugador peruano publicó un video inédito de la boda.

En video se puede ver al futbolista junto a su pareja contrayendo matrimonio en una reunión muy íntima. Al parecer, este paso importante en su vida fue mientras esperaban la llegada de su primera hija. En las imágenes se puede a la familia de ambos.

A diferencia de otros futbolistas de la selección peruana, Piero Quispe optó por una recepción privada, ya que en el video solo se puede ver a familiares cercanos. Ambos se muestran muy felices e incluso se animaron a realizar su primer baile como esposos.

De esta manera, Cielo Berrios confirma que su matrimonio con Quispe se encuentra estable. Recordemos que, hace algunos meses, del atacante fue amapayado con Olenka Mejia, quien aseguró que tuvo un affair con el exintegrante de Universitario.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado sobre el tema, pero tras el ampay de Magaly Medina, la joven dejó de compartir fotos con Piero; sin embargo, en la fiesta de su bebé se mostraron juntos y felices junto a sus familiares.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

