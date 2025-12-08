0
¿Christian Cueva será padre por cuarta vez?: Pamela Franco revela que tendrá un hijo

Luego de confirmarse que Cueva jugará en Perú, la cantante de cumbia anunció que "se viene un hijo". La noticia sorprendió a más de un seguidor.

Pamela Franco revela que tendrá un hijo y genera emoción en los hinchas.
Tras confirmarse que Christian Cueva será nuevo jugador de Juan Pablo II para la temporada 2026, Pamela Franco, su actual pareja, reveló una importante noticia que sorprendió a más de un seguidor.

La cantante de cumbia visitó 'El Reventonazo de la Chola' para contar detalles de su vida privada y artística. Durante un enfrentamiento con su 'doble', la popular 'Tía Gloria', personaje interpretado por Ernesto Pimentel, le consulto sobre su futuro y ella aseguró que tiene una sorpresa, haciendo gestos de un posible embarazo.

"Se viene un hijo", puntualizó Pamela Franco, quien rápidamente fue abrazada por el comediante. A pesar de que no brindó detalles sobre un posible embarazo, algunos cibernautas aseguran que se trataría de un nuevo lanzamiento musical junto a Cueva.

Recordemos que, hace algunos días, la cumbiambera confirmó que realizará una gira nacional con el exjugador de la selección peruana. Algunos comentaristas de fútbol han indicado que esta exposición no aportará a la carrera del 'Aladino'.

Pamela Franco y Cueva: Precio para contratarlos

El programa de 'Amor y Fuego' se comunicaron con el manager de la pareja para consultar cuándo cobrará por show. "Por una hora de evento, el precio es de 15 mil soles. Por dos horas de show es de 25 mil soles, pero eso puede variar, de acuerdo al destino", mencionó el representante de Franco.

