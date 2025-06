Pamela Franco responde fuerte ante posible infidelidad de Christian Cueva tras viajar a Ecuador: "Yo no creo..."

La relación sentimental de Christian Cueva y Pamela Franco sigue dando de que hablar; y tras el reciente viaje del volante peruano a Ecuador, surgieron nuevas interrogantes ante la posibilidad de que el jugador le sea infiel a la artista. Por ello, la intérprete de 'Dile' no dudó en responder ante la posibilidad de que esto suceda.

El popular 'Aladino' es el nuevo refuerzo del club Emelec, por lo que tuvo que viajar a territorio ecuatoriano. Sin embargo, esto implica que la pareja esté distanciada debido a las responsabilidades que cada uno tiene respecto a sus trabajos y evidentemente, las dudas sobre una futura infidelidad no se hicieron esperar.

Pamela Franco responde ante posible infidelidad de Christian Cueva

Un reportero del programa "Amor y Fuego", le preguntó a la cantante de cumbia sobre su relación con Cueva, quien viajó a Ecuador para jugar con su nuevo equipo, además, le consultó sobre la frase "Amor de lejos, felices los cuatro", a lo que Pamela Franco contestó fuerte y dejó en claro su opinión.

"Yo no creo en ningún dicho, veo mi realidad. Si algo pasa, pasará cerca o lejos. Mi tranquilidad, mi estabilidad emocional no se la voy a dejar en manos de nadie. Yo estoy actuando chévere, enfocada en lo mío, y si la otra persona, como lo siento en este momento que estamos y seguimos así, bacán, y si no, también", señaló.

Cabe señalar que una de las primeras personas en mencionar una posible infidelidad por parte del jugador peruano, fue su aún esposa, Pamela López, quien en la inauguración de su discoteca 'La Cueva de Kittypam', le dio algunos consejos a Franco, recordando lo que ella vivió en su relación con Christian.

"Yo tuve una relación a distancia por muchos años, mi situación fue viajar y en esos lapsos fueron que me adornaron, hermana, y bien adornada, porque mientras yo venía de viaje por ahí las amantes se metían a mi casa, a mi cama. Nadie tiene la vida asegurada, así que ella sabe en lo que se ha metido, sabe cómo empezaron las cosas. Ella sabrá lo que hace con su vida, a mí poco o nada me importa", indicó.