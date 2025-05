Pamela López reveló que tuvo encuentro íntimo con Cueva antes del cumpleaños de Pamela Franco

Pamela López conversó con Magaly Medina sobre su situación actual. Durante la entrevista, la trujillana mostró chat con Christian Cueva que nunca habían sido mostrados. En la conversación se muestra la reacción de la empresaria al conocer el comunicado de su expareja.

Lo que más captó la atención de la 'Urraca' fue que López le indicó que habían tenido intimidad dos días antes de que él asista al cumpleaños de Pamela Franco, su actual pareja.

Pamela López reveló que tuvo intimidad con Cueva

El 2 de julio del 2024, Christian Cueva le puso fin públicamente al matrimonio que tenía con Pamela López. En el mensaje emitido por sus redes sociales, el jugador de Cienciano aseguró que lleva meses separado de la madre de sus hijos.

Sin embargo, esto ha sido desmentido por la trujillana, ya que durante una conversación que tuvieron ella dejó en claro que tenían vida de pareja y que todo lo mencionado en su comunicado era falso.

"Acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Yo ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", es el mensaje que escribió Pamela López.

De acuerdo a las declaraciones de la empresaria, ella viajó a Miami por la Copa América, y que algunos días se hospedó en el hotel donde concentraba. "Pasamos la noche como correspondía siendo esposo", enfatizó la aún esposa del 'Aladino'.