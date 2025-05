Pamela Franco tras saber que Cueva tuvo encuentro íntimo con Pamela López: "Yo sí perdono la infidelidad"

Pamela López compartió en el programa de Magaly Mediana una conversación que tuvo con Christian Cueva. En el chat se puede ver que la trujillana le reclama por el comunicado de separación que publicó el jugador de Cienciano, porque ellos habían estado juntos íntimamente dos días antes.

Recordemos que, el 'Aladino' confirmó el fin de su matrimonio con la trujillana tras ser visto en la fiesta de Pamela Franco. La conversación entre los aún esposos sorprendió a muchos, porque Cueva aseguró que ellos tenían meses separados, pero esto sería totalmente falso.

Al conocerse esto, Pamela Franco no dudó en hablar sobre el tema y sorprendió a muchos de sus seguidores al decir que ella sí perdona la infidelidad. Además, contó cómo va su relación con Christian Cueva.

Pamela Franco confiesa que sí perdona infidelidades

Durante una entrevista para Radio Panamericana, Pamela Franco dejó entrever que no le afecta lo que se diga y aseguró que no tiene en cuenta el pasado, porque ella se enfoca en el presente.

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a jo... ahí? No voy a perder mi tiempo (…) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra y yo voy a estar en toda la amargura…no", mencionó la cumbiambera.

Asimismo, indicó que no está para perder el tiempo y dejó en claro que ella no seguiría con una persona que le ha sido infiel. "Voy a cumplir 37 años, me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página", puntualizó.