Al parecer la polémica entre Christian Cueva y Pamela López terminó. Durante su participación en el programa 'Enfocados', el talentoso volante se mostró arrepentido por los sucesos de violencia física y psicológica que protagonizó. De hecho, el futbolista de Cienciano sorprendió a todos al mandar emotivas palabras a su aún esposa.

PUEDES VER: Pamela Franco celebra el Día de la Madre con sorpresiva publicación y entristece a sus seguidores

Christian Cueva y su relación con sus hijos

Después de unos meses cargados de controversias, Christian Cueva se refirió sobre sus hijos con una actitud conciliadora y sin arremeter contra la empresaria Pamela López. Antes que nada, el mundialista se refirió del tierno gesto que generó una avalancha de comentarios en las redes sociales: dedicó sus goles con la camiseta de Cienciano del Cusco a sus retoños.

"Fue un momento que, como lo expliqué ese día, son las señales que uno puede hacer para que mis hijos sepan que los tengo en mi corazón y mi mente. Así que nada, yo feliz de siempre hacer lo mejor por ellos, desde aquí mandarle un beso a mis tres enanos", expresó Cueva Bravo, quien confirmó que asistió el cumpleaños de su menor hijo.

Christian Cueva lanza mensaje a Pamela López

En un ambiente distendido, el experimentado mediocampista también aprovechó para dirigirse a López: "Desearle y pedirle a Dios que los cure, que los sane, también a su mamá lógicamente y a mí porque ellos ya pasaron bastante así que pedirles ese perdón que realmente me nace desde el corazón. Simplemente que todo esto que ya pasó nos sirva de una experiencia y entender que ellos se merecen lo mejor".

Bajo esa línea, el jugador recalcó que no quiere volver al pasado y está enfocado en hacer las cosas de manera correcta. "En su infancia, de lo que me brindaran mi papá y mi mamá nunca he pasado cosas duras, yo creo que ellos no se merecen pasar esto. Quiero cortar esto aquí, hacer las cosas correctas con su mamá y que ellos sean felices", sostuvo Cueva.