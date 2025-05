Christian Cueva no se guardó y dejó potente crítica tras derrota de Cienciano: "Es una..."

Christian Cueva volvió a tener minutos con Cienciano ante FBC Melgar, sin embargo, poco pudo hacer para evitar la derrota 2-1 del 'Papá' sobre el elenco 'Rojinegro' en el duelo válido por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. En esa línea, el volante se pronunció de forma contundente en el post encuentro. ¿Qué dijo?

Christian Cueva declaró tras la derrota de Cienciano ante Melgar

En zona mixta, el mediocampista ofensivo se pronunció ante las cámaras y arremetió contra la FPF debido a la seguidilla de partidos tanto a nivel local e internacional. El futbolista de 33 años indicó que si bien está establecido en el actual reglamento de la Liga 1, no debería considerarse pues perjudica al fútbol. También pidió que este criterio sea tomado en cuenta para todos los clubes peruanos sin excepción.

Christian Cueva ingresó a los 85 minutos del partido ante Melgar por Luis Benites/Foto: X

"Es algo que no me pareció, pero bueno. Vuelvo a decir algo, el tema de jugar dos días después es algo que no está bien. Primero porque reglamentariamente no se puede jugar y lo hicimos. Como se los digo a ustedes, no es una ayuda a la FPF, reglamentariamente se deben respetar las cosas. Espero que estas situaciones no se repitan porque hacen daño al fútbol y los jugadores. Lo hablo en general, no solo a Cienciano", sostuvo 'Cuevita'.

(Video: Entre Bolas)

En otra parte de sus declaraciones, Christian Cueva habló sobre el trámite del compromiso, y puntualizó diversas situaciones polémicas con algunos de sus compañeros. Para 'Aladino', el árbitro del cotejo, Augusto Menéndez tomó decisiones que perjudicaron al elenco imperial. Al respecto, se refirió directamente a una acción que involucra al zaguero Leonel Galeano.

"Un primer tiempo que no fue de lo mejor, pero un segundo que mejoramos muchísimo. Hay decisiones que complican un partido. Yo quiero ser directo, veo que la jugada de la expulsión de Galeano fue por apurarlo, pero en el partido contra Alianza, a Arias lo vimos tirado, quisieron apurarlo y no le sacaron ninguna amarilla a nadie. Ojalá se pueda corregir porque no podemos dejar pasar esto", acotó.

Próximo partido de Cienciano:

Cienciano del Cusco ya dejó atrás la derrota ante Melgar en la Liga 1 ya que este jueves 15 de mayo deberá recibir a Deportes Iquique (Chile) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2025. El duelo quedó programado para las 21:00 horas locales.

Christian Cueva: ¿en qué equipos ha jugado?