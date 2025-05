Christian Cueva revela el motivo de su separación con Pamela López: "No fue por una tercera persona"

Tras diversos momentos de polémica en torno a su ámbito sentimental, Christian Cueva se encuentra en una mejor situación futbolística con su actual club, Cienciano del Cusco. Para dar más detalles de su vida, el volante peruano estuvo en el podcast 'Enfocados' de Jefferson Farfán y no pudo evitar hablar de su aún esposa, Pamela López.

La separación entre el popular 'Cuevita' y la madre de sus hijos generó diversas reacciones, puesto que se involucró a Pamela Franco, luego que la chimbotana terminara su relación con Christian Domínguez tras la emisión de un ampay del cantante de cumbia. El jugador peruano no dudó en comentar sobre quien fue su pareja por más de 10 años.

Christian Cueva habla sobre su separación con Pamela López

En la última edición de 'Enfocados', transmitido el domingo 11 de mayo en YouTube, 'Aladino' fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante el programa, el futbolista dio más detalles de su ruptura con su aún esposa Pamela López, además, pidió perdón a sus pequeños hijos.

"Una de las situaciones que la gente mucho juzga y habla es 'tú dejaste a tu familia'. No señores, yo no dejé a mi familia en ningún momento. Mi familia siguen siendo mis hijos, siguen siendo mis padres, mis hermanos, esa es mi familia. La que hice en algún momento se tuvo que cortar por situaciones de una relación de dos. Ahí queda", mencionó el volante.

Christian Cueva estuvo en el programa de Jefferson Farfán y habló sobre su polémica separación.

Asimismo, resaltó que su separación con su esposa no se dio debido a una tercera persona, como algunos usuarios comentan, precisando que el fin de su matrimonio llegó porque existieron problemas que no se pudieron resolver.

"Yo no voy a dar más detalles, más cosas, porque no es. Se cortó y listo. Y no se cortó por nadie, eso quiero decirles y aclararles a todos, por nadie. Fueron decisiones propias porque arrastramos cosas que en su momento no las corregimos o no las sanamos, y punto, queda ahí. No fue una tercera persona, una cuarta o una quinta", agregó Cueva.